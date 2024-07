75% dos brasileiros estará acima do peso em 20 anos

Analisando os padrões de peso dos brasileiros nos últimos anos, cientistas calculam que, em 20 anos, aproximadamente 75% da população estará acima do peso – atualmente, a proporção é de 56%. Na prática, seriam 83 milhões de brasileiros com obesidade e 47 milhões com sobrepeso.

Entre 2006 e 2019 a prevalência da obesidade quase dobrou, e é mais comum entre mulheres, pessoas não-brancas e com menos escolaridade. Os autores não procuraram explicar neste estudo as razões para essas diferenças. É possível que elas sejam causadas por relações problemáticas no acesso a alimentos saudáveis, além do maior consumo de comidas baratas e ultraprocessadas.

Neste estudo, os pesquisadores utilizaram um modelo de tabela de vida para estimar os impactos do sobrepeso e da obesidade em 11 doenças associadas ao elevado Índice de Massa Corporal (IMC) no Brasil até 2044. Supondo que as tendências atuais sejam mantidas, o modelo estima mortes atribuíveis e casos incidentes de doenças cardiovasculares, diabetes, doença renal crônica, cirrose e cânceres. Essas estimativas são baseadas em dados demográficos e epidemiológicos de pesquisas nacionais e do Estudo de Carga Global da Doença (GBD).

Os autores chamam atenção para a carga epidemiológica e econômica que a mudança deve causar no sistema de saúde. Isso porque, seguindo a tendência atual, o país teria 10,9 milhões de novos casos de doenças crônicas associadas ao sobrepeso e obesidade nos próximos 20 anos.

Continua após a publicidade

Os resultados foram obtidos por meio de dados demográficos e epidemiológicos de pesquisas nacionais e do Estudo de Carga Global da Doença (GBD), assim como um modelo de tabela de vida que permite estimar os impactos do sobrepeso e da obesidade em 11 doenças associadas.

As principais doenças devem ser as cardiovasculares (2,12 milhões de novos casos); cânceres (122 mil novos casos); diabetes (5,57 milhões de novos casos); doença renal crônica (2,78 milhões de novos casos); e cirrose (292 mil novos casos).

O estudo também especula que as mesmas razões possam causar 1,2 milhão de mortes nos próximos 20 anos.

No mapa abaixo, veja qual parcela da população está acima do peso em cada país.

Continua após a publicidade

“Com base nas tendências atuais, a carga epidemiológica e econômica do sobrepeso e da obesidade no Brasil aumentará significativamente, portanto políticas robustas precisam ser implementadas no país, incluindo o tratamento dos casos existentes e a prevenção do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias”, dizem os autores.

“É importante trabalhar desde a primeira infância até a idade adulta, melhorando os ambientes alimentares por meio de políticas regulatórias e fiscais que facilitem escolhas alimentares saudáveis, como consumir uma diversidade de alimentos frescos e minimamente processados e, ao mesmo tempo, evitar escolhas não saudáveis, como alimentos ultraprocessados”, acrescentam.

Os resultados foram publicados em um estudo apresentado no Congresso Internacional sobre Obesidade (ICO) 2024, que é um dos principais eventos sobre o tema no mundo e ocorre em São Paulo de 26 a 29 de junho.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram