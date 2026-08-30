Distração à mesa aumenta o risco de comer em excesso, aponta estudo

AGÊNCIA EINSTEIN | Fazer as refeições e ver TV, ao mesmo tempo, pode contribuir para o ganho de peso, segundo artigo recente publicado no periódico científico American Journal of Clinical Nutrition. A conclusão veio da análise de mais de 50 estudos realizada por pesquisadores de universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido.

“Embora seja um assunto muito complexo, os trabalhos avaliados na revisão mostram que, na maioria das vezes, há uma associação entre comer sob distração e o aumento na ingestão de calorias nas refeições posteriores”, comenta o endocrinologista Rafael Scarin, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia.

6 mitos sobre a história das comidas

Entre os possíveis mecanismos envolvidos estão impactos negativos no controle do apetite ao longo do dia. Quando falta dedicação no momento da alimentação, a tendência é devorar tudo rapidamente, o que costuma interferir com a percepção da fome. Estima-se que o estômago leva de 15 a 20 minutos para sinalizar ao cérebro que está cheio e, assim, desencadear a liberação de hormônios, caso da leptina e do peptídeo YY, dois indicadores de saciedade.

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Também tem a ver com a formação da memória. “Nossa atenção está diretamente relacionada com a capacidade de armazenar as informações e utilizá-las, portanto, quando há distração, fica mais difícil lembrar daquilo que já foi consumido”, diz o nutricionista João Motarelli, especialista em mindfulness e pesquisador do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Obesidade e Comportamento Alimentar da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP).

Como consequência, a vontade de beliscar tende a surgir. “Em longo prazo, esse tipo de comportamento pode dificultar o controle alimentar e favorecer o ganho de peso e a obesidade, sobretudo entre aqueles que têm predisposição”, sinaliza Scarin. Além da ingestão excessiva de comida, existem indícios de que a falta de concentração contribui para escolhas menos conscientes, tornando o cardápio menos saudável.

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Como evitar distrações

Manter o foco colabora para o reconhecimento dos sinais fisiológicos da fome. Algumas estratégias são bem-vindas, mas sem radicalismos — não se recomenda contar o número de mastigadas, por exemplo. “A meta não é transformar cada refeição em um ritual de silêncio absoluto, numa prática que acaba insustentável,” comenta Motarelli.

A sugestão é desligar a TV, pausar a série e afastar o celular, deixando-o fora do campo de visão. E o ambiente precisa estar organizado e convidativo. Em casa, vale escolher a melhor toalha, assim como os utensílios que vão compor o espaço.

Outro conselho é buscar princípios de uma abordagem consolidada entre os nutricionistas: o conceito chamado de mindful eating. Na tradução para o português é “comer com atenção plena” e aborda sensações físicas e emocionais. Remonta ao mindfulness, prática de meditação secular.

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Existem indícios de que o mindfulness contribua para uma remodelação de determinadas áreas do cérebro e para a formação de sinapses entre os neurônios, a chamada neuroplasticidade. Isso ajudaria a reduzir reações automáticas diante do ato de comer.

Mas como colocar isso na vida real, em meio à correria cotidiana? “A ideia não é, necessariamente, dispor de mais tempo, mas, sim, ter qualidade de presença durante a refeição”, ensina o nutricionista.

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Para marcar a pausa, atentar-se à respiração pode ajudar, num movimento que desacelera, modificando o estado emocional. Pousar os talheres no prato enquanto estiver mastigando é mais uma maneira de focar na comida. Vale observar as cores, a textura, a temperatura e sentir os aromas e, claro, o gosto dos alimentos. Além de ajudar a evitar distrações, a experiência será muito mais saborosa.

Fonte: Agência Einstein

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