Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

EUA confirmam caso de reinfecção pelo coronavírus

Homem de 25 anos teve duas vezes a Covid-19, causada por duas cepas diferentes do vírus; extremamente rara, condição ainda é mal compreendida pela ciência

Por Bruno Carbinatto 13 out 2020, 18h20
Covid-19: o caso de reinfecção nos EUA
 (Maksim Tkachenko/Getty Images)
Continua após publicidade
EUA confirmam caso de reinfecção pelo coronavírus Priorizar nos meus resultados Google

Um homem de 25 anos do estado de Nevada é o primeiro caso confirmado de reinfecção pelo coronavírus nos Estados Unidos, segundo um novo estudo publicado nesta terça-feira (13). A descoberta, apesar de rara, levanta preocupações sobre a resposta imune contra a doença, especialmente porque o paciente teve sintomas mais graves na segunda infecção.

O artigo descrevendo o caso foi publicado na revista científica Lancet Infectious Diseases. O homem, cuja identidade não foi revelada, teve o primeiro diagnóstico de Covid-19 em meados de abril, após apresentar sintomas gripais desde o fim de março. Com um quadro leve, ele ficou em isolamento em casa até se curar e testar negativo duas vezes. No final de maio, porém, voltou a ficar doente e testou positivo novamente. Dessa vez, seus sintomas evoluíram para um quadro mais grave e ele foi internado com falta de ar. O homem se recuperou da segunda infecção após tratamento hospitalar. 

Os cientistas analisaram o material genético dos vírus presentes nas amostras do paciente coletadas nos dois quadros infecciosos. Eles concluíram que o homem de fato foi infectado duas vezes, por cepas virais distintas – confirmando que não era um caso em que o paciente nunca se recuperou totalmente da primeira infecção e ela tenha retornado posteriormente, por exemplo. 

É o primeiro caso de reinfecção oficialmente confirmado nos Estados Unidos, e o quinto no mundo. Outros pacientes em Hong Kong, Holanda, Bélgica e Equador também tiveram reinfecções confirmadas por análise do material genético do vírus, e mais 18 possíveis casos  continuam sendo investigados.

Siga
Continua após a publicidade

A reinfecção é extremamente rara – os Estados Unidos, por exemplo, já registram mais de 7,8 milhões de casos e apenas uma reinfecção identificada. É verdade que confirmar uma reinfecção não é algo fácil: é possível que os quadros sejam assintomáticos ou brandos e sequer venham a ser testados. E, mesmo no caso em que os pacientes testam positivo mais de uma vez, é preciso analisar o material genético das amostras de vírus para garantir que são infecções distintas. Os testes de Sars-CoV-2 também possuem margens de erro consideráveis, podendo dar falso positivo ou falso negativo.  

Disso tudo, surgem outras questões: uma pessoa que se cura da Covid-19 está imune? Se sim, por quanto tempo? A imunidade oferecida por uma possível vacina também se comportaria da mesma forma? No caso das vacinas, é provável que os estudos de fase 3 que estão ocorrendo atualmente nos ofereçam algumas respostas. É possível que a imunidade oferecida por vacinas não dure para a vida toda, e nesse caso doses de reforço sejam necessárias periodicamente. Já no caso da imunidade natural do corpo, o recomendado é que pessoas que se recuperaram da Covid-19 continuem seguindo os protocolos de higiene, distanciamento social e precaução até que se tenha mais dados sobre a imunidade e sua duração.

Continua após a publicidade

Ainda não está claro por que o paciente de Nevada apresentou uma segunda infeçcão mais severa que a primeira, especialmente porque o homem é jovem e não apresentava comorbidades. É possível, segundo os pesquisadores, que a carga viral a que ele foi exposto tenha sido maior na segunda vez – estudos já mostraram que a quantidade de vírus interfere nos sintomas. Também existe a possibilidade de a cepa que causou a segunda infecção ser mais agressiva que a primeira, embora não haja provas disso. Entre os outros casos de reinfecção confirmados, apenas o de um paciente do Equador também apresentou um quadro mais grave na segunda infecção, e ele também se recuperou.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).