A reativação do vírus da herpes-zoster está associada a um maior risco de desenvolver quadros de demência como o Alzheimer, mostrou um novo estudo que analisou dados de mais de 100 milhões de pessoas. A vacinação, por sua vez, apresenta um fator protetivo contra o declínio cognitivo.

O artigo foi publicado na revista científica Nature Medicine e é mais um que se soma a uma crescente pilha de evidências que associa infecções virais com o Alzheimer e outros tipos de demência. Em abril, um outro estudo feito com base num “experimento natural” ocorrido no País de Gales concluiu que a vacinação contra a herpes-zoster reduz o risco de declínio cognitivo em 20%.

A herpes-zoster é uma doença causada pelo vírus varicela-zoster (VVZ), o mesmo causador da catapora. Depois de um quadro de catapora (geralmente na infância), o patógeno costuma permanecer dormente por anos no corpo de uma pessoa, mas pode ser reativado em indivíduos idosos ou imunossuprimidos, causando lesões na pele, dores intensas e outros sintomas – uma doença conhecida como “cobreiro”.

Felizmente, há vacina, indicada para pessoas com mais de 50 anos ou que estão no grupo de risco.

Já a demência afeta quase 60 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a OMS, sendo a doença de Alzheimer a forma mais comum.

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No novo estudo, pesquisadores da farmacêutica GSK, que produz vacinas, analisaram dados médicos de mais de 100 milhões de americanos e concluíram que episódios recorrentes de reativação do vírus da herpes-zoster estão associados a quadros de demência. A ligação permanece mesmo quando os pesquisadores controlaram os resultados para incluir vários outros fatores na análise, como idade, fatores socioeconômicos e outras comorbidades.

A vacinação, por sua vez, mostrava um efeito positivo, reduzindo o risco de Alzheimer.

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Apesar de vários estudos demonstrarem essa associação, não se sabe ainda quais possíveis mecanismos biológicos estão envolvidos.

No Brasil, a vacinação contra o herpes-zoster está disponível apenas na rede privada, com custos que podem chegar até R$ 2 mil (considerando as duas doses necessárias). Há alguns meses, o Ministério da Saúde anunciou que está avaliando a possibilidade de incluir o imunizante no Plano Nacional de Imunização (PNI), o que significa que a vacina poderá ser oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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