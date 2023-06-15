Hotel infecta hóspedes de propósito para fazer estudos

O FluCamp abriga voluntários durante um determinado período, e os contamina com um vírus (já infectou seus hóspedes com o vírus da gripe comum, o Sars-CoV-2 e o vírus respiratório sincicial, ou RSV).

Esse tipo de experiência, que se chama “estudo de desafio”, serve para testar na prática a eficácia de vacinas e medicamentos antivirais.

Os participantes ficam confinados por duas semanas, sem poder sair dos quartos a não ser para exames médicos no próprio hotel. Eles são pagos: cada um recebe o equivalente a até R$ 27 mil.

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