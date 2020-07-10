Microplásticos podem ser absorvidos pelas raízes de plantas, mostra estudo

Fragmentos microscópicos de plástico estão por todo lugar – e podem, inclusive, entrar de penetra no seu almoço.

Cientistas da Universidade de Catania, na Itália, analisaram amostras de cenoura, brócolis, alface, batata, maçã e pera e descobriram que vegetais – especialmente cenoura e maçã – podem absorver microplásticos pelas raízes.

E, ao que parece, não há como fugir: esses pedacinhos, fruto da decomposição de garrafas PET e tecidos sintéticos, apareceram tanto em produtos comprados de agricultores como de supermercados.