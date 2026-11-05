Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Saúde

Morar perto de áreas verdes está associado a menor risco de diabetes tipo 2

Estudo com mais de 400 mil pessoas encontrou menor incidência da doença entre quem vivia em áreas com mais jardins residenciais e próximo a parques

Por Fernanda Bassette, da Agência Einstein 5 nov 2026, 14h09
Homem de casaco escuro e jeans caminha por trilha de terra em parque arborizado, com grama verde e folhas secas nas laterais, sob luz solar
 (Tunahan Kuzgun/Unsplash)
Continua após publicidade
Morar perto de áreas verdes está associado a menor risco de diabetes tipo 2 Priorizar nos meus resultados Google

AGÊNCIA EINSTEIN | Ter um jardim em casa ou viver em uma região com vários parques por perto pode estar associado a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2. É o que sugere um estudo publicado na revista BMC Public Health, que acompanhou mais de 400 mil pessoas no Reino Unido por cerca de 15 anos.

Os pesquisadores observaram que aqueles que viviam em áreas com maior presença de jardins residenciais apresentaram risco aproximadamente 7% menor de desenvolver a doença. Entre os participantes que tinham três ou mais parques em um raio de 800 metros da residência, o risco de desenvolver a doença foi 5,7% menor.

“O diabetes tipo 2 está associado tanto a menor [prática de] atividade física como à obesidade e ao estilo de vida, com alimentação pior, mais pró-inflamatória”, observa a geriatra Erika Satomi, do Einstein Hospital Israelita. “Quem usa espaços verdes costuma ser mais fisicamente e socialmente ativo, geralmente tem menor exposição a poluentes e é menos sedentário.”

Siga

Quem bebe café tem mais músculos e menos gordura, sugere estudo

Continua após a publicidade

Não significa, portanto, que ter um jardim previne, por si só, o diabetes. Essa associação identificada no estudo provavelmente ocorre de maneira indireta. Uma rotina ativa está associada a um menor risco de desenvolver a doença principalmente pela redução da gordura corporal e da resistência à insulina, fatores relacionados ao desenvolvimento do diabetes tipo 2.

Já há evidências de que o contato com áreas verdes está relacionado a efeitos como redução do cortisol e da pressão arterial, além de alterações em marcadores cardiovasculares e aumento da adiponectina, uma substância associada à proteção metabólica. “O que não está exatamente claro é por qual via isso acontece e que tipo de exposição e uso das áreas verdes teriam esse impacto”, pondera Satomi.

Continua após a publicidade

Parques perto de casa

Outro ponto levantado no estudo é a quantidade de parques disponíveis. Os pesquisadores não encontraram uma associação entre a distância até o parque mais próximo e o risco de diabetes, mas observaram menor risco da doença entre quem tinha três ou mais parques em um raio de 800 metros.

Contudo, isso também pode indicar regiões com melhores condições socioeconômicas, que em geral oferecem maior acesso a serviços de saúde, alimentação de melhor qualidade e outras oportunidades para a prática de atividade física.

“Quando a gente fala em 7% menos risco ou 5,7% menos risco [de ter diabetes tipo 2], estamos comparando uma exposição a pouco verde com uma exposição a mais verde. Não estamos quantificando a densidade disso. Talvez essa condição socioeconômica tenha interferido muito mais do que um, dois ou três parques”, analisa a geriatra.

Continua após a publicidade

Cuidar de um jardim pode ser uma maneira de sair do sedentarismo, mas não deve ser encarado como substituto da atividade física. O próprio estudo não avaliou se os participantes cuidavam do verde que tinham em casa. “Qualquer atividade física que te tire do sedentarismo e do estresse tem potencial de prevenção de diabetes. São coisas que podem complementar uma melhora da qualidade de vida”, diz Erika Satomi.

Para a população que vive em apartamento ou em regiões sem parques próximos, cultivar plantas em vasos pode ser uma alternativa para aumentar o contato com o verde e proporcionar momentos de relaxamento. O mais importante, porém, é não perder de vista os fatores de prevenção já conhecidos. “É preciso pensar em fatores maiores, como estimular realmente a atividade física, a interação social e melhorar a qualidade da alimentação da população”, frisa a médica do Einstein.

Continua após a publicidade

Fonte: Agência Einstein

Publicidade
TAGS:
Diabetes
Exercícios físicos
insulina
natureza
Obesidade
Parques
Prevenção de doenças
Saúde pública
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).