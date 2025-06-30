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Saúde

Mutação genética faz pessoas dormirem menos

Passar pouco tempo na cama nem sempre é um problema, aponta estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Imagem de uma mulher ajeitando um lençol numa cama.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Algumas pessoas conseguem se sentir bem, plenamente descansadas, com apenas 4 a 6 horas de sono por noite (bem abaixo das 8 horas necessárias à maioria dos indivíduos). Trata-se de uma condição relativamente rara, que os médicos chamam de “sono naturalmente curto”.

Ela é real – e, como um novo estudo (1) apontou, tem base genética. Pesquisadores chineses sequenciaram o DNA de pessoas portadoras dessa característica (que costuma ser transmitida dos pais para os filhos), e constataram que elas têm cinco mutações genéticas relacionadas a dormir menos – sendo que uma delas, a N783Y, parece ser a mais importante.

Os cientistas criaram ratos com essa alteração genética, e eles também passaram a precisar de menos sono. Essa mutação altera a capacidade de uma proteína chamada SIK3, que está ligada ao funcionamento do relógio biológico.

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Estima-se que as mutações estejam presentes em 1% das pessoas – para as demais, dormir pouco continua fazendo mal à saúde.

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Fonte (1) “The SIK3-N783Y mutation is associated with the human natural short sleep trait”, H Chen e outros, 2025.

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Distúrbios do sono
DNA
insônia
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