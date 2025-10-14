Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Nitazeno: novo derivado da droga é detectado no Brasil

A chegada da nova classe de substâncias no país exige testes em massa para evitar crise sanitária, segundo especialistas.

Por Manuela Mourão 14 out 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Fotografia de substância faz parte da classe de nitazenos.
 (DEA.GOV/Divulgação)
Continua após publicidade
Nitazeno: novo derivado da droga é detectado no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O nitazeno é um substância sintética cinquenta vezes mais potente que o fentanil – opioide que protagoniza uma epidemia de drogas nos Estados Unidos. Agora, um novo composto dessa classe de drogas, conhecido como N-pirrolidino protonitazeno, causou a primeira hospitalização no Brasil, segundo pesquisadores da Unicamp.

A substância foi detectada em um paciente atendido no Hospital de Clínicas de Campinas após o consumo de uma dose de ecstasy adulterado.

O homem chegou ao pronto-socorro com sonolência intensa e perda de consciência, sintomas comuns de intoxicação grave por opioides. O quadro se estabilizou após a administração de naloxona, um antídoto usado em casos de overdose. 

O risco vai além do poder letal. “Essas substâncias misturadas [o N-pirrolidino protonitazeno e o ecstasy] causam efeitos inesperados. As pessoas usam drogas misturadas, e, por exemplo, podem fazer o uso de antidepressivos. Isso acaba potencializando os efeitos. Pense que são os mesmos receptores do cérebro recebendo todos esses estímulos”, explica José Luiz da Costa, coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) da Unicamp, para o g1 Campinas

Siga
Continua após a publicidade

 

O N-pirrolidino protonitazeno pertence ao grupo de drogas conhecidas como novas substâncias psicoativas (NSPs) – compostos criados em laboratório que imitam o efeito de drogas conhecidas, mas são quimicamente diferentes o suficiente para escapar da legislação vigente.

“Alguns nitazenos foram sintetizados no passado como tentativa de serem fármacos analgésicos, mas nunca foram para o mercado, justamente por não terem margem de segurança terapêutica. No caso do componente N-pirrolidino protonitazeno, nunca foi nem testado”, Costa ao g1

A descoberta ocorreu no âmbito do Projeto Baco, uma parceria entre o CIATox e o Ministério da Justiça, que entre 2022 e 2025 analisou amostras de saliva de frequentadores de festas em todo o país. O estudo revelou que mais de 70% dos voluntários haviam consumido drogas ilícitas, e que a maioria desconhecia as substâncias realmente presentes no que haviam ingerido.

Continua após a publicidade

Entre as drogas mais encontradas estavam MDMA, cocaína e metanfetamina, mas também apareceram compostos menos conhecidos – derivados do MDMA, cetamina e catinonas sintéticas. 

Nos Estados Unidos, o fentanil foi responsável por cerca de 78 mil das 105 mil mortes por overdose em 2023. Como outros opioides, ele é usado em contexto clínico para sedação e manejo de dor. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais que a heroína. O nitazeno, por sua vez, é 50 vezes mais potente que o fentanil.

Em janeiro deste ano, o nitazeno foi incluído pela Anvisa na lista de substâncias proibidas. A Polícia Federal já havia apreendido nitazeno misturado a outras substâncias em estados como São Paulo e Minas Gerais.

Continua após a publicidade

Os especialistas alertam que a proibição sozinha não é suficiente. Falta ao Brasil uma política robusta de redução de danos, que inclua uma intensa testagem de substâncias em eventos e capacitação dos serviços de emergência para lidar com opioides sintéticos.

No entanto, uma das problemáticas que envolvem o fentanil, por exemplo, é a dificuldade de detecção. Essa droga pode ser misturada com outras, atrapalhando o diagnóstico em um paciente com overdose, afetando o rastreamento no tráfico. 

“Eu acho que deveríamos avançar mais na testagem de substâncias. Eu conheço alguns grupos que fazem testes colorimétricos. Mas esses testes são mais limitados, e funcionam melhor para as drogas mais clássicas. Eles não conseguem diferenciar essas drogas novas”, conclui.

Publicidade
TAGS:
Álcool e Drogas
Drogas
SUBSTÂNCIA QUÍMICA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DA SAÚDE

Assine a revista OFERTA DIA DA SAÚDE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).