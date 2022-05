OMS rejeita vacina vegetal contra o coronavírus

A organização não autorizou o uso da vacina Covifenz, que contém partículas vegetais imitando o formato da proteína spike, para a prevenção da Covid. Ela é feita inserindo material genético do Sars-CoV-2 na N. benthamiana, uma planta parente do tabaco.

A OMS barrou a vacina porque a empresa Medicago, sua fabricante, pertence à multinacional de cigarros Philip Morris. A entidade vê isso com receio, e disse que está refletindo sobre “como lidar com a tendência da indústria do tabaco de investir no setor de saúde”.

A Covifenz é aplicada em duas doses e promete 71% de eficácia. Mas esse dado não leva em conta a variante Ômicron, que surgiu após os testes.

Relacionadas Ciência Cigarros continuam poluindo o ar mesmo depois de apagados

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram