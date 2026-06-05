Psyllium é “Mounjaro de pobre”? Entenda para que realmente serve o suplemento

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Introdução O psyllium, fibra natural, viralizou como “Ozempic natural” para emagrecer. Embora não seja um medicamento contra a obesidade, ele é um aliado saudável na perda de peso. Rico em fibras solúveis, aumenta a saciedade e auxilia no controle de colesterol e açúcar no sangue. Descubra como usar e seus benefícios reais, sem exageros.

Principais Tópicos





Psyllium: o que é essa fibra natural e como ela age no organismo. Desmistificando a comparação: por que o psyllium não é um “Ozempic natural”. Como as fibras solúveis do psyllium promovem saciedade e auxiliam na perda de peso. Benefícios comprovados da fibra para constipação, colesterol e controle de açúcar no sangue. Orientações de uso, dosagem recomendada e cuidados para evitar efeitos colaterais.

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Posts nas redes sociais prometem uma alternativa barata, acessível e natural para as famosas “canetas emagrecedoras”, como o Ozempic e o Mounjaro: o psyllium, um suplemento em pó à base de plantas.

Essa comparação é para lá de exagerada: a fibra não é um medicamento e não combate a obesidade diretamente. Mas ela é sim saudável e pode ser um aliado na jornada de perda de peso.

O psyllium, também chamado de psílio, é um suplemento em pó feito a partir da semente da planta Plantago ovata, cultivada principalmente na Índia. Ele é uma rica fonte de fibras solúveis – cerca de 70% a 80% do pó corresponde a esse nutriente.

Fibras são tipos de carboidratos que os humanos não conseguem digerir e absorver. Esses nutrientes são encontrados principalmente em alguns legumes, grãos e frutas e desempenham funções diversas e importantes no nosso organismo. Elas ajudam o bolo fecal a ficar mais encorpado e combatem a constipação, por exemplo.

Como o Mounjaro, Ozempic e outras canetas emagrecedoras agem no corpo?

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Esses nutrientes, misturados com água, também formam uma espécie de “gel” no nosso sistema digestivo, aumentando o volume no estômago e no intestino. Dessa forma, as fibras solúveis aumentam a sensação de saciedade e auxiliam em dietas de emagrecimento, já que não têm calorias.

A recomendação diária de consumo de fibras fica entre 25g e 35g para adultos. Mas os brasileiros consomem menos: aproximadamente 15g, segundo o IBGE.

É nesse contexto que o psyllium pode ser um aliado útil. Ele é uma fibra solúvel, facilmente consumida com água, e pode auxiliar quem tem dificuldades em consumir fibras na dieta do dia a dia.

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Como usar e benefícios

O psyllium deve ser consumido com água ou alimentos e a hidratação constante ao longo do dia é obrigatória – a fibra só funciona se estiver hidratada, e, caso o consumo de água seja insuficiente, ela pode ter o efeito oposto e causar constipação.

O recomendado é que o consumo diário seja entre 3g e 30g, sempre acompanhado de um profissional de nutrição. O consumo excessivo de psyllium pode causar efeitos colaterais como gases, distensão abdominal, cólica e outros sintomas.

Para quem quer aumentar a saciedade, pode-se consumi-lo cerca de 30 minutos antes de refeições, como o almoço.

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Vale ressaltar que o suplemento é apenas um aliado na perda de peso – ainda é preciso fazer dieta e exercícios físicos. Segundo estudos, ele auxilia a comer menos, mas não causa, por si só, o emagrecimento.

A planta também tem efeito comprovado contra a constipação e a prisão de ventre. Além disso, estudos mostram que seu consumo pode ajudar a controlar o colesterol e o nível de açúcar no sangue.

O psyllium não é um medicamento e seus efeitos são modestos – ele não é, portanto, um “Mounjaro natural” como dizem os posts das redes sociais. Mas pode sim ser uma ferramenta para uma vida mais saudável. Não só ele, claro: qualquer fibra tem as mesmas funções, inclusive as que consumimos na alimentação.

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