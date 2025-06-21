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Saúde

Qual a melhor posição para dormir, segundo especialistas

Vários estudos concordam que dormir de lado traz benefícios, mas tudo depende da pessoa e seus problemas de saúde específicos.

Por Eduardo Lima, Manuela Mourão 21 jun 2025, 18h00 | Atualizado em 23 jun 2025, 13h51
Fotografia de um homenm dormindo no sofá com o seu cachorro.
 (sturti/Getty Images)
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Dormir de lado, de costas ou de bruços? Para muitas pessoas, a escolha da posição ao se deitar não é nem uma pergunta: basta se jogar na cama ao fim do dia e fechar os olhos.

Mas a posição em que você dorme pode ter efeitos na saúde, do funcionamento do coração ao risco de apneia noturna, da digestão à problemas ortopédicos na coluna.

Pesquisas recentes vêm se dedicando a entender como diferentes posições afetam o corpo a curto e longo prazo. Embora não exista uma resposta única, que funcione para todo mundo, já existem algumas recomendações baseadas em evidências da ciência do sono, que se aplicam conforme as particularidades de cada dorminhoco.

O que dizem os estudos

É difícil ter certeza da posição que as pessoas passam a noite de sono. Perguntar não é suficiente, já que uma coisa é saber a forma que se adormeceu, e outra completamente diferente é saber como alguém passou a noite toda, depois de virar várias vezes e trocar de lado do colchão. Por isso, alguns estudos filmam os participantes durante o sono ou registram seus movimentos de outras formas.

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Um estudo dinamarquês que usou sensores de movimento mostrou que os participantes passavam, em média, metade da noite dormindo de lado, 37% do tempo de costas e só 7% de bruços. Quanto mais velhas, mais tempo as pessoas passavam de lado.

Se dormir de lado é a forma favorita de muitas pessoas a partir do início da vida adulta, será que é a melhor? Uma pesquisa chinesa diz que sim: quem dorme de lado, especificamente apoiado no lado direito do corpo, tem um sono de melhor qualidade. Mas tudo depende. Quem sofre com azia pode cair no sono apoiado no lado esquerdo, para controlar casos de refluxo ácido.

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Não é questão de só um estudo: vários cientistas concordam que dormir de lado pode trazer vários benefícios durante o descanso. Uma pesquisa com soldadores em navios cargueiros na Nigéria mostrou que quem dormia de lado tinha menos risco de ter dor nas costas do que aqueles que dormiam com o tronco completamente apoiado no colchão.

Alguns estudos, como uma pesquisa feita com marinheiros a bordo de um navio mercantil dormindo em locais bem apertados sem espaço para virar, indicam que os roncos são mais comuns quando se dorme de costas. Às vezes, a pessoa ronca por causa de apneia do sono severa, uma interrupção da respiração durante o descanso. Esse comportamento é mais comum entre pessoas que dormem de costas, já que dormir de lado pode ajudar a liberar as vias aéreas superiores.

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Isso tudo não quer dizer que dormir de lado é o remédio perfeito para todos seus problemas de sono. Cair no sono na lateral com as pernas cruzadas, por exemplo, pode ser ruim para a coluna e deixar uma dor chata de pescoço no dia seguinte. Dormir de bruços também pode piorar essas dores e causar desconforto nas costas.

Por isso, tudo depende de qual é a sua dificuldade pessoal. Um estudo com idosos de Portugal mostrou que dormir de costas para quem tem dor de pescoço e dormir de lado para quem tem dor nas costas ajudou a aliviar o desconforto de 90% dos participantes depois de quatro semanas.

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A maioria dessas pesquisas, como o experimento com os idosos portugueses ou o estudo chinês sobre qualidade do sono, depende de amostras muito pequenas de pessoas. É perigoso universalizar essas conclusões e tirar delas alguma regra para dormir melhor. No fim do dia (literalmente), a melhor posição para dormir é aquela que respeita sua coluna e te deixa confortável para descansar, seja de costas ou de lado.

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