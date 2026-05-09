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Saúde

Quantos casos de hantavirose o Brasil registra por ano?

A doença que causou um surto em um Cruzeiro ocorre no Brasil desde 1993. Veja o que é a hantavirose, os riscos e por que a OMS diz que não há risco de uma nova pandemia

Por Ana Clara Caielli Barreiro 9 Maio 2026, 08h00
Foto aproximada de uma mão segurando amostras de hantavírus em Ancara, Turquia, em 6 de maio de 2026.
 (Anadolu/Getty Images)
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Nesta semana, o hantavírus voltou a dominar as notícias após um surto de hantavirose em um navio de cruzeiro que saiu da Argentina em direção a Cabo Verde. Até esta sexta-feira (08/05), dos oito casos suspeitos, cinco já foram confirmados por exames de laboratório. Três pessoas morreram, mas apenas uma morte já foi associada à hantavirose.

No momento, as autoridades competentes rastreiam os passageiros que estavam a bordo, vindos de países como Reino Unido, África do Sul, Estados Unidos e Holanda. Até agora, não há registros de brasileiros entre os casos.

Mas não é motivo de desespero: a doença não apresenta alto potencial de disseminação mundial. Em geral, a hantavirose não é facilmente transmissível entre pessoas, fazendo com que ela tenha menos risco de se espalhar globalmente como o Covid-19. A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o cenário não representa o início de uma nova pandemia.

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A hantavirose faz parte do grupo das zoonoses virais, doenças causadas por vírus transmitidos de animais para humanos. Nesse caso, o agente causador é o hantavírus, carregado por roedores silvestres, que eliminam o vírus pela urina, saliva e fezes.

A doença ainda é alvo de estudos científicos. Casos de transmissão entre humanos foram registrados poucas vezes, principalmente na Argentina e no Chile, na cepa Andes do vírus. Ainda não se sabe exatamente em qual fase da infecção a transmissão é mais provável. Também não existe um tratamento específico contra o hantavírus.

Infecções por hantavírus no Brasil 

A hantavirose não é novidade no Brasil nem no restante do mundo. O primeiro caso registrado no Brasil ocorreu em 1993, e desde então o país registras ocorrências anuais da doença.

Por aqui, a infecção costuma se manifestar como Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH). Os sintomas geralmente aparecem entre uma e cinco semanas após o contato com o vírus. No início, os sintomas são febre e dores no corpo (na cabeça, articulações, região lombar e abdômen). Depois, pode evoluir rapidamente para um quadro cardiopulmonar grave, com dificuldade para respirar, tosse, queda da pressão e aceleração dos batimentos cardíacos.

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O diagnóstico é realizado por exames sorológicos disponibilizados pelo SUS e, no Brasil, a taxa de letalidade da hantavirose é de 46%.

Segundo o Ministério da Saúde, o aumento dos casos está relacionado a diferentes fatores, como desmatamento, crescimento da população de roedores e expansão urbana sobre áreas naturais.

Confira a lista de casos ano a ano

  • 2013: 135 casos 
    • Regiões mais afetadas: Sul (43 casos) e Centro-oeste (39 casos).
  • 2014: 83 casos
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    • Regiões mais afetadas: Sul (23 casos) e Sudeste (22 casos).
  • 2015: 115 casos
    • Regiões mais afetadas: Sul (48 casos) e  Centro-oeste (36 casos).
  • 2016: 87 casos
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    • Regiões mais afetadas: Sul (30 casos) e Sudeste (29 casos).
  • 2017: 65 casos
    • Região mais afetadas: Sul (27 casos) 
  • 2018: 61 casos
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    • Regiões mais afetadas: Sul (20 casos) e Sudeste (13 casos).
  • 2019: 50 casos
    • Regiões mais afetadas: Sul (24 casos) e Centro-oeste (10 casos).
  • 2020: 28 casos
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    • Regiões mais afetadas: Sul (12 casos) e Sudeste (4 casos).
  • 2021: 27 casos
    • Regiões mais afetadas: Sul (17 casos) e Sudeste (4 casos).
  • 2022: 57 casos
    • Região mais afetada: Sul (31 casos)
  • 2023: 66 casos
    • Região mais afetada: Sul (39 casos)
  • 2024:44 casos
    • Regiões mais afetadas: Sul (18 casos) e Sudeste (11 casos).
  • 2025: 35 casos
    • Região mais afetada: Sul (21 casos)
  • 2026: 7 casos

Fonte dos dados: boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

A Região Sul concentra a maior parte das infecções no país. Em outras regiões, os casos costumam ocorrer de forma sazonal, acompanhando o comportamento das populações de roedores. A maioria das infecções ocorre em áreas rurais ligadas à agricultura.

Até hoje, apenas 16 estados brasileiros registraram casos de hantavirose: Pará, Rondônia, Amazonas, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

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