Sete das coisas mais estranhas que o café faz ao seu corpo

Emma Beckett é professora sênior de Nutrição e Ciência dos Alimentos na Australian Catholic University. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

O café é mais conhecido — e talvez mais valorizado — por sua cafeína e por sua capacidade de nos fazer sentir mais acordados e alertas.

Mas o café é muito mais do que cafeína dissolvida em água quente.

Como fazer o café perfeito? Veja 9 dicas

O café é um extrato vegetal quimicamente complexo que contém centenas de compostos bioativos. Esses compostos podem ter todos os tipos de efeitos estranhos e maravilhosos no seu corpo, mesmo quando você bebe descafeinado.

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Aqui estão sete dos mais estranhos.

1. O café pode fazer você ir ao banheiro

Um estudo mostra que cerca de três em cada dez pessoas dizem sentir vontade de ir ao banheiro logo após tomar café.

Isso acontece rapidamente, tanto com o café normal quanto com o descafeinado. Portanto, não se trata apenas da cafeína. Mas não está claro exatamente quais compostos do café causam isso.

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Seu cólon também pode ficar mais ativo pela manhã, e é nesse horário que a maioria das pessoas toma seu primeiro café.

O que você adiciona ao café também pode afetar o funcionamento do intestino. A lactose presente no leite ou alguns adoçantes sem açúcar também podem estimular o funcionamento do intestino, principalmente se você consumir em grande quantidade.

2. O café pode afetar seu refluxo, olhos e ouvidos

O café pode agravar os sintomas de refluxo em algumas pessoas. O refluxo, quando o ácido estomacal volta para o esôfago, nem sempre se manifesta apenas como azia. Ele pode contribuir para tosse, chiado no peito e outros sintomas respiratórios quando afeta a garganta e as vias aéreas.

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A cafeína pode aumentar temporariamente a pressão intraocular em algumas pessoas com glaucoma ou hipertensão ocular, condições nas quais a pressão no olho já pode estar elevada. Controlar essa pressão é uma parte importante da proteção do nervo principal do olho contra danos. Por isso, algumas pessoas com essas condições podem ser aconselhadas a limitar o consumo de café e cafeína.

Existe também uma condição no ouvido em que a trompa de Eustáquio, que conecta o ouvido médio à parte posterior do nariz, permanece anormalmente aberta, o que pode fazer com que você ouça sua própria voz ou sua respiração de forma excepcionalmente alta. Pessoas com essa condição, conhecida como disfunção da trompa de Eustáquio patulosa, são às vezes aconselhadas a consumir menos bebidas com cafeína e a se manter bem hidratadas, pois a desidratação pode agravar os sintomas. No entanto, há poucas evidências diretas de que o café, por si só, cause a condição.

A relação da cafeína com a enxaqueca é complicada: a cafeína pode ajudar a aliviar uma enxaqueca, mas o consumo excessivo — ou a redução repentina em relação ao habitual — pode desencadear uma crise em algumas pessoas.

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3. O café pode interagir com seus medicamentos

O café pode alterar a forma como alguns medicamentos agem no organismo. Por exemplo, ele pode reduzir a absorção do medicamento para tireoide levotiroxina e do medicamento para osteoporose alendronato.

A cafeína pode retardar o metabolismo do antipsicótico clozapina, aumentando sua concentração no sangue.

Às vezes, os medicamentos alteram o modo como o café age no seu organismo. Por exemplo, o antibiótico ciprofloxacina retarda a metabolização da cafeína. Assim, o café que você toma habitualmente pode permanecer no seu organismo por mais tempo.

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4. O café pode afetar o colesterol

O café contém compostos chamados diterpenos. Dois deles, cafestol e kahweol, podem aumentar o colesterol total e o LDL (“ruim”).

Mas, em estudos de curto prazo, esses mesmos compostos reduzem a lipoproteína (a), o que pode indicar um risco menor de ataque cardíaco ou derrame.

Outros compostos do café, incluindo os ácidos clorogênicos, podem reduzir modestamente a pressão arterial e melhorar a função dos vasos sanguíneos.

Portanto, de modo geral, ainda não está claro qual é o impacto do café nos indicadores de saúde cardíaca.

5. O café pode alimentar suas bactérias intestinais

Você não é o único a se beneficiar do café. Experimentos de laboratório sugerem que as bactérias do seu intestino também se beneficiam.

Alguns dos ácidos clorogênicos do café não são absorvidos no intestino delgado e chegam ao cólon. Lá, as bactérias os decompõem em outros compostos.

O café contém carboidratos complexos e produtos da torrefação chamados melanoidinas que podem chegar ao cólon, onde as bactérias intestinais podem fermentá-los.

Pequenos estudos em humanos sugerem que beber café também pode alterar a composição do microbioma intestinal. Mas as evidências ainda estão em desenvolvimento, portanto, é muito cedo para considerar o café um probiótico.

6. O café pode influenciar seus níveis de ferro

O café também pode limitar a quantidade de ferro que você obtém dos alimentos. Beber café durante uma refeição pode reduzir substancialmente a absorção do ferro não-heme – a forma encontrada principalmente em alimentos vegetais.

Isso não se deve principalmente à cafeína. Os polifenóis presentes no café, incluindo os ácidos clorogênicos, podem ligar-se ao ferro no trato digestivo, dificultando sua absorção.

Isso é mais relevante para pessoas que já apresentam baixos níveis de ferro ou que dependem fortemente de fontes vegetais de ferro, e não deve ser motivo para que todos deixem de tomar café no café da manhã.

7. O café pode estimular o intestino

O café pode estimular partes do seu sistema digestivo a entrar em ação, mesmo quando não há alimentos para digerir. Ele pode estimular o pâncreas a liberar tripsina, uma enzima envolvida na digestão de proteínas.

Isso ocorre tanto com o café normal quanto com o descafeinado, sugerindo que outros compostos presentes na xícara estão interagindo com o sistema digestivo.

Não está claro se esse “alerta” digestivo altera a sensação de fome.

O café também pode afetar os hormônios intestinais envolvidos no apetite e na sensação de saciedade. Mas os estudos não demonstraram de forma consistente se isso se traduz em comer mais ou menos.

Então, o que tudo isso significa?

A cafeína e a sensação de maior estado de alerta podem ser as características mais conhecidas do café, mas isso está longe de ser toda a história. A cafeína pode fazer muito mais do que isso.

Uma xícara de café contém centenas de compostos que podem interagir com nosso sistema digestivo, microbioma, medicamentos, nutrientes e muito mais — às vezes de maneiras confusas e inesperadas.

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