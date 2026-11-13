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Saúde

Você conhece o “novo IMC”? Entenda o que pode mudar no diagnóstico da obesidade

Pesquisadores propõem que, além do índice, é preciso considerar a circunferência abdominal e exames sobre a função dos órgãos.

Por Amanda Nascimento 13 nov 2026, 18h15
Balança analógica de banheiro, cinza e branca, com visor mostrando números de 0 a 120 kg e ponteiro vermelho marcando aproximadamente 112 kg
 (Joachim Schnürle/Unsplash)
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O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma ferramenta simples: basta pegar seu peso (em quilos) e dividi-lo pelo dobro da sua altura (em metros).

O resultado te coloca em uma de quatro categorias principais, que descrevem seu corpo em uma ou duas palavras – baixo peso (IMC menor que 18,5), peso normal (18,5 a 24,9), sobrepeso (25,0 a 29,9) ou obeso (30 ou mais).

Apesar da praticidade, a ferramenta apresenta um problema bem conhecido: não consegue distinguir gordura de músculo, dizer onde a gordura está distribuída no corpo ou determinar se o excesso de gordura corporal está realmente afetando a saúde de alguém. Isso faz dela algo pouco confiável para avaliar a saúde individual, principalmente quando o assunto é obesidade. 

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Para aqueles que se preocupam com o número na balança, há outros indicadores mais confiáveis do que apenas o IMC – a exemplo da circunferência abdominal. De acordo com um novo estudo publicado na revista Nature, usar a medida da cintura combinada com exames de função de órgãos permite o diagnóstico mais preciso da obesidade e dos riscos de mortalidade que acompanham a doença.

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Pelo novo critério, apenas quem tem IMC acima de 40 é considerado obeso. Para quem estiver abaixo desse valor, os médicos verificam o excesso de gordura corporal pela medida da cintura: um IMC de 30 ou mais, combinado com cintura ou relação cintura-altura elevadas, indica obesidade, assim como um IMC entre 25 e 29,9 quando essas duas medidas estão acima do esperado.

Ao aplicar esses critérios aos dados de mais de 800 mil pessoas, os pesquisadores descobriram que o IMC errou o diagnóstico de uma parcela significativa delas. Entre 1,2% e 3,1% dos diagnosticados com obesidade não são obesos de acordo com a nova definição. Um número ainda maior de adultos, entre 5,2% e 8,6%, apresentava adiposidade (excesso de gordura), algo que não foi detectado pelo uso isolado do IMC.

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A nível global, esses erros podem resultar em milhões de pessoas classificadas incorretamente, de acordo com os pesquisadores. Isso porque a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) usa o IMC como parâmetro para classificar a obesidade no mundo. Hoje, a organização estima que exista de um bilhão de pessoas vivendo com obesidade.

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Sobre o método

O “novo IMC” compreende duas etapas. Primeiro, os profissionais de saúde utilizam a circunferência da cintura junto ao IMC para determinar se uma pessoa apresenta adiposidade. A circunferência da cintura importa, pois o acúmulo de gordura no abdômen está associado a maiores riscos à saúde do que em relação a outras partes do corpo.

A segunda parte avalia se esse excesso de gordura está, de fato, causando danos à saúde. Para chegar a uma conclusão, os autores estabeleceram critérios específicos para a definir o que seria disfunção de órgãos em diversos sistemas, abrangendo condições como insuficiência cardíaca, apneia obstrutiva do sono, osteoartrite e doença renal crônica. 

Caso haja disfunção, o diagnóstico é de obesidade clínica. Isso indica que o excesso de gordura está prejudicando seus órgãos e tecidos. Se o indivíduo apresentar excesso de gordura corporal, mas a função de seus órgãos permanecer preservada, o diagnóstico é de obesidade pré-clínica – um estado associado a possíveis riscos à saúde, em vez de uma doença já estabelecida.

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Pessoas com obesidade, segundo a nova definição, apresentaram um risco de morte de 6% a 7% maior em comparação com pessoas sem excesso de peso. Entre elas, as classificadas com obesidade clínica tiveram um risco de mortalidade maior em comparação com aquelas com obesidade pré-clínica.

Embora a abordagem torne o processo mais complexo para os profissionais de saúde, os autores defendem que o diagnóstico de obesidade deve ser feito de forma personalizada, a fim de garantir a melhor assistência para o paciente – seja por meio de orientações sobre o estilo de vida, medicamentos para perda de peso (como os agonistas de GLP-1, das chamadas “canetas emagrecedoras“) ou cirurgia.

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Quais são os problemas do IMC?

Criado na década de 1830 pelo estatístico belga Adolphe Quetelet, o IMC não nasceu com o objetivo de avaliar o peso de uma pessoa. Na verdade, Quelelet desenvolveu a fórmula para o que chamava de “física social” – um dos componentes para seus estudos sobre l’homme moyen, ou “o homem médio”.

Para Quetelet, o “homem médio” era um conceito estatístico: um ser humano fictício cujas características físicas, morais e intelectuais (como peso, altura, idade de casamento, taxa de mortalidade e até propensão ao crime) correspondiam à média de uma população. Essas medidas se baseavam em homens brancos.

Vale dizer: A ideia do homem médio seria retomada décadas depois por Francis Galton, conhecido por fundar o movimento da eugenia em 1883. O termo, que significa “bem-nascido” ou “de boa linhagem”, cultiva a crença de que a população poderia ser “aprimorada” incentivando a reprodução de pessoas consideradas superiores, em geral europeus brancos de classes mais altas.

O IMC foi concebido com base em um recorte da sociedade. Ou seja, para todo resto do mundo, a escala é enviesada. Estudos clínicos já constataram, inclusive, que isso pode recair desproporcionalmente sobre os negros, que tendem a ter um IMC mais altos do que os brancos – especialmente entre as mulheres, mesmo as saudáveis.

Mesmo se desconsiderarmos o contexto histórico, ainda existem problemas. Como já mencionado, o IMC não diferencia a massa muscular da gordura. Como o músculo também pesa (e ele, inclusive, é mais denso que a gordura), isso significa que uma pessoa musculosa pode ter IMC elevado mesmo com pouca gordura corporal, sendo classificado como alguém com sobrepeso ou obesidade.

Ele também ignora ainda diferenças de idade e sexo: idosos, por exemplo, podem ter IMC “normal” e pouca massa muscular. 

Um IMC “normal” também não é sinônimo de saúde, vale dizer. Isso já foi comprovado por diversos estudos: em um deles, de 2016, pesquisadores relacionaram o IMC de 40 mil adultos nos Estados Unidos com medidas mais específicas da saúde deles, como resistência à insulina, inflamação e pressão arterial, triglicerídeos, colesterol e níveis de glicose. 

Quase metade dos classificados com sobrepeso e cerca de um quarto dos classificados como obesos pelo IMC eram metabolicamente saudáveis. Por outro lado, 31% das pessoas com índice de massa corporal “normal” não eram metabolicamente saudáveis. Magreza, afinal, não é sinônimo de saúde. 

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TAGS:
Nutrição
Obesidade
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