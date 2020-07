Minques, as outras vítimas do coronavírus

Primos dos furões e doninhas, minques são queridinhos da indústria da moda: um casaco de pele desses animais pode custar até R$ 230 mil – não à toa, são criados aos milhares em fazendas na China e Europa.

A produção, porém, sofreu um baque durante a pandemia de Covid-19. Um surto do novo coronavírus em 17 fazendas da Holanda, país que é o quarto maior produtor do mundo, obrigou o sacrifício de quase 600 mil minques. A medida serviu para evitar que os bichos se tornassem reservatórios do vírus.

Há suspeita de que, após serem infectados por trabalhadores com Covid-19, minques tenham transmitido o vírus a dois humanos.

A criação desses mustelídeos seria banida em 2024 na Holanda, por uma questão de respeito aos direitos dos animais. A medida, agora, foi antecipada para o final de junho. Exportações de pele de minque rendem ao país R$ 540 milhões ao ano.