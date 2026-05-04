“Brasileiros têm baixa produtividade.” Não é bem assim…

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Introdução A produtividade brasileira de US$21/hora é a 94ª do mundo, mas o dado da OIT não mede esforço. Ele reflete o *valor econômico* do que é produzido. Brasil, um país subdesenvolvido, gera bens de menor valor agregado, explicando a posição sem culpar o trabalhador.

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Produtividade brasileira de US$21/hora coloca o país em 94º lugar global. O dado da OIT é frequentemente mal interpretado como falta de esforço do trabalhador. A estatística, na verdade, mede o *valor econômico* gerado por hora trabalhada. Países subdesenvolvidos, como o Brasil, focam em produtos de menor valor agregado. A baixa produtividade reflete a estrutura econômica, não a dedicação dos brasileiros.

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O que as notícias dizem:

Cada brasileiro gera o equivalente a US$ 21 por hora trabalhada. Isso significa que nossa produtividade é apenas a 94a do mundo, segundo dados (1) da Organização Internacional do Trabalho.

Qual é a verdade:

O número tem sido citado, em meio às discussões sobre o fim da escala 6×1, para afirmar que os brasileiros trabalham pouco. Mas, na verdade, essa estatística mede outra coisa: o valor econômico do que é produzido.

O Brasil é um país subdesenvolvido, que faz coisas de menor valor agregado. Cada hora de trabalho de um brasileiro plantador de soja, por exemplo, gera menos riqueza que a hora de um operário montador de iPhones na China.

Mas isso não significa que o brasileiro trabalhe ou se esforce menos; sua produtividade é mais baixa porque o valor do produto que ele faz (no exemplo, soja) é menor.

Fonte 1. ILOSTAT – Statistics on labour productivity, International Labour Organization, 2025.