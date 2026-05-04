“Brasileiros têm baixa produtividade.” Não é bem assim…
Essa estatística tem sido citada em meio às discussões sobre o fim da escala 6x1. Mas, na verdade, ela mede outra coisa. Entenda.
O que as notícias dizem:
Cada brasileiro gera o equivalente a US$ 21 por hora trabalhada. Isso significa que nossa produtividade é apenas a 94a do mundo, segundo dados (1) da Organização Internacional do Trabalho.
Qual é a verdade:
O número tem sido citado, em meio às discussões sobre o fim da escala 6×1, para afirmar que os brasileiros trabalham pouco. Mas, na verdade, essa estatística mede outra coisa: o valor econômico do que é produzido.
O Brasil é um país subdesenvolvido, que faz coisas de menor valor agregado. Cada hora de trabalho de um brasileiro plantador de soja, por exemplo, gera menos riqueza que a hora de um operário montador de iPhones na China.
Mas isso não significa que o brasileiro trabalhe ou se esforce menos; sua produtividade é mais baixa porque o valor do produto que ele faz (no exemplo, soja) é menor.
Fonte 1. ILOSTAT – Statistics on labour productivity, International Labour Organization, 2025.