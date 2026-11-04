Como os astronautas votam durante uma missão no espaço?

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Introdução Astronautas da NASA também exercem seu direito ao voto, mesmo estando a bordo da Estação Espacial Internacional. Descubra como funciona o fascinante e complexo processo que permite a esses cidadãos participar das eleições americanas, enviando suas cédulas de órbita para a Terra, um sistema em vigor desde 1997.

Principais Tópicos





Astronautas da NASA votam da Estação Espacial Internacional Eles utilizam cédulas de voto ausente preenchidas eletronicamente O envio é feito por satélites da NASA, com destino ao Novo México Os votos são encaminhados do Texas aos condados eleitorais O processo é criptografado e existe desde 1997

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Na terça-feira, dia 3 de novembro, a população dos Estados Unidos foi às urnas para votar nas eleições de meio de mandato (ou midterm elections). Estavam em disputa cargos de governador de alguns estados, vagas no Senado e cadeiras na Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil.

A regra é clara: cidadãos americanos maiores de 18 anos que vivem fora dos Estados Unidos têm direito a participar das eleições. Eles podem receber a cédula de votação por e-mail ou fax, ou baixá-la pela internet. Desde 1997, isso também se aplica a quem sequer está no planeta Terra. Os astronautas da Nasa, assim como os demais cidadãos, podem votar.

Ontem, os astronautas americanos a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) puderam votar à distância – lembrando que, nos EUA, o voto não é obrigatório. Para eles, porém, o processo é um tanto diferente. Além de votarem flutuando em microgravidade, os astronautas não conseguem simplesmente depositar suas cédulas no correio mais próximo.

Primeiro, eles tiveram que solicitar cédulas de voto ausente, destinadas a eleitores que não estão em seu local de votação. Após o recebimento, preenchem o arquivo de forma eletrônica, em um computador da ISS, e o enviam para a Terra. A cédula é transmitida por meio de um sistema de satélites da Nasa, que permite a comunicação entre os astronautas e as equipes em solo terrestre.

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Os votos chegam a uma antena da Nasa localizada no estado do Novo México. Em seguida, são encaminhados ao Centro Espacial Johnson, principal centro de treinamento da Nasa, no Texas. A maioria vota no próprio Texas, pois estabelece residência legal no estado para trabalhar perto da agência espacial.

De lá, as cédulas são enviadas eletronicamente ao condado eleitoral (subdivisão dentro do estado) de cada astronauta. O arquivo com os votos é criptografado; só pode ser acessado pelo astronauta correspondente e pelo condado eleitoral.

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Nesta semana, os astronautas Jessica Watkins, Luke Delaney e Anil Menon votaram. Confira o vídeo:

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Na capa desta matéria, está uma foto das astronautas Loral O’Hara e Jasmin Moghbeli votando em 2024.

Confira um esquema da Nasa que explica o processo de votação:

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Os astronautas a bordo da ISS preenchem suas cédulas de votação. As cédulas são criptografadas e carregadas no sistema de computador da estação espacial. Em seguida, são encaminhadas aos Satélites de Rastreamento e Retransmissão de Dados da Nasa (TDRS), que as retransmitem para o terminal terrestre da agência em White Sands, no Novo México. O terminal terrestre do TDRS retransmite as cédulas ao Centro de Controle de Missão, no Centro Espacial Johnson, em Houston. O Centro Espacial Johnson encaminha eletronicamente as cédulas aos funcionários do condado eleitoral dos astronautas, para que sejam contabilizadas.

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