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Sociedade

Eclipse lunar total será visível em todo o Brasil dia 14 de março

Saiba por que ocorre e como observar a Lua de Sangue na próxima sexta-feira

Por Bela Lobato 10 mar 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia de um Eclipse lunar, lua vermelha.
 (Christophe LEHENAFF/Getty Images)
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No começo da sexta-feira, 14 de março, observadores noturnos de todo o Brasil poderão contemplar um eclipse lunar total. Segundo o Observatório Nacional, órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o fenômeno começará às 3h46 da madrugada de sexta (em horário de Brasília) e durará até 04h31. 

O eclipse lunar acontece entre quatro e sete vezes por ano, quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham perfeitamente, com a Terra no meio. Assim, a sombra do planeta obscurece a Lua cheia – ao contrário do eclipse solar, quando a Lua bloqueia a nossa visão do Sol. Cada eclipse lunar é visível apenas por metade da Terra – desta vez, poderá ser visto do Pacífico, das Américas, da Europa Ocidental e da África Ocidental.

Durante o eclipse lunar, a Lua fica com uma aparência vermelha e também é chamada de Lua de Sangue. O efeito acontece por conta da dispersão de Rayleigh, um fenômeno relacionado com as propriedades físicas de cada comprimento de onda. É a mesma lógica que faz com que o céu pareça azul e o sol pareça muito mais avermelhado quando o dia está cheio de fumaça.

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Mesmo durante o eclipse, a Terra não obstrui completamente a chegada da luz solar na Lua. Alguns raios conseguem chegar no satélite natural, mas precisam atravessar a atmosfera terrestre antes. A interação da radiação eletromagnética com a atmosfera espalha mais as cores de menor comprimento de onda (azul e violeta) e deixa passar mais as cores de maior comprimento de onda (vermelho e laranja).

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É por isso que vemos a Lua iluminada por uma cor avermelhada. Quanto mais nuvens ou poluição tiver na atmosfera, mais forte o efeito. 

Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, a luz do Sol precisa atravessar a atmosfera terrestre antes de chegar à Lua.

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Ao contrário do eclipse solar, este eclipse pode ser visto a olho nu e sem proteção aos olhos. Para melhor visualização do fenômeno, é aconselhado manter distância de fontes de luzes artificiais e procurar um local com vista desimpedida para oeste – na mesma direção do pôr do sol.

Se você não puder assistir o espetáculo durante a noite, fique tranquilo. O Observatório Nacional fará a transmissão ao vivo do eclipse pelo seu canal do Youtube entre às 0h30 e às 5h da manhã, e a gravação ficará salva para ser assistida posteriormente.

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Astronomia
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Lua
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