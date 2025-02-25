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Ciência

Chances do asteroide 2024 YR4 se chocar contra a Terra agora são nulas, segundo Nasa

A rocha espacial tinha uma pequena chance de colidir com a Terra em 2032, mas agora a Nasa confirmou que o nível de risco de impacto é zero.

Por Eduardo Lima 25 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Imagem de Asteroide se aproximando do planeta Terra.
 (buradaki/Getty Images)
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Nas últimas semanas, o asteroide 2024 YR4 dominou as notícias. Esse objeto espacial, com diâmetro de cerca de 55 metros, tinha uma pequena chance de atingir a Terra em 2032, e essa probabilidade mudou várias vezes no decorrer do estudo de sua trajetória. Agora, os dados da Nasa mostram que o asteroide não é mais um perigo para os terráqueos.

Há uma semana, o asteroide alcançou seu pico na probabilidade de impacto, com uma chance em 32 de se chocar contra a Terra. É a maior probabilidade de colisão que a Nasa já registrou para um objeto dessa magnitude, capaz de destruir uma cidade grande com o impacto.

Agora que a agência espacial dos Estados Unidos garantiu mais dados sobre a trajetória do asteroide 2024 YR4, as probabilidades de impacto foram atualizadas. Na última sexta (21), a chance de colisão já tinha diminuído para 0,28%. Já na segunda (24), a Nasa anunciou oficialmente que a probabilidade de impacto é nula.

Nível de ameaça zero

O 2024 YR4 é um “asteroide próximo da Terra”, porque sua rota pelo sistema solar passa bem perto – em termos cósmicos, claro – do nosso planeta. De acordo com as primeiras previsões, o objeto espacial – que passou perto do nosso planeta no Natal e foi detectado pela primeira vez em 27 de dezembro de 2024 – poderia atingir a Terra em 22 de dezembro de 2032.

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Agora, é quase certo que tudo que ele vai fazer em 2032 é uma aproximação respeitosa, a 106 mil km de distância.

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Os objetos próximos da Terra são classificados de acordo com a Escala de Turim, que se baseia no risco de impacto e no potencial destrutivo das rochas espaciais. Desde segunda (24), o asteroide 2024 YR4 tem uma chance em 20 mil de se chocar contra a Terra, o que o coloca no menor nível possível de ameaça na escala de Turim, que classifica as ameaças com notas de 0 a 10.

Dá para entender o medo envolvendo o impacto, mesmo que as probabilidades sempre tenham sido pequenas. Se a colisão em 2032 acontecesse, o asteroide 2024 YR4 poderia liberar 8 megatoneladas de energia, 500 vezes mais do que a bomba atômica que destruiu Hiroshima, ao fim da Segunda Guerra Mundial.

Agora, com o objeto espacial no nível zero da escala de Turim, dá para relaxar até 2032 – se você esquecer todos os problemas que estão dentro da Terra e só focar nos perigos espaciais.

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Não há outros asteroides conhecidos acima do nível zero na escala de Turim, mas isso não quer dizer que o 2024 YR4 e todos os outros asteroides conhecidos podem ser ignorados.

Telescópios como o Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS), financiado pela Nasa e localizado no Chile, continuam observando as rochas espaciais e rastreando suas órbitas. Foram essas observações constantes que possibilitaram descobrir que o asteroide 2024 YR4 não representa ameaça.

Mesmo que o risco de impacto fosse maior que zero, a Terra está trabalhando em algumas defesas contra possíveis impactos de asteroides. Nosso planeta é atingido por um asteroide mais ou menos do tamanho do 2024 YR4 de milênios em milênios, e por isso é preciso estar preparado para a próxima colisão.

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Uma dessas possíveis defesas é o projeto DART, da Nasa. A agência investiu US$ 324,5 milhões (cerca de R$1,87 bilhão) para desviar a órbita de dois asteroides em um experimento realizado em 2022. Esses asteroides não representavam risco para a Terra, mas o projeto pode ser usado num caso de ameaça espacial.

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