Em quantos países a capital não é a maior cidade?

Há 31 países nessa situação. Consideramos apenas a população do município, não a da região metropolitana, e excluímos países em que órgãos do Judiciário ou o Legislativo ficam na maior cidade, ainda que o Executivo, não – caso da África do Sul, em que a Corte equivalente ao nosso STF fica em Joanesburgo.

Esclarecer esses critérios é importante por causa do seguinte: em alguns desses países, a capital foi construída como uma cidade planejada localizada ao lado do maior município (como se a capital do Brasil ficasse em São Gonçalo ou Guarulhos, por exemplo).

É o caso da Cidade de Quezon, nas Filipinas, que é conurbada com Manila. Na prática, as duas formam uma cidade só.

Para muitos fins estatísticos, os municípios que formam regiões metropolitanas são tratados como uma só cidade pela ONU, já que não faz sentido separar artificialmente duas populações que acabam sofrendo dos meus problemas e usufruindo da mesma infraestrutura.

Continua após a publicidade

Cidades planejadas são, de longe, a razão mais comum para a capital sair da maior cidade. É o caso de Washington (EUA), de Camberra (Austrália), de Astana (Cazaquistão) e de Islamabad (Paquistão).

Clique no gráfico abaixo para ampliá-lo: