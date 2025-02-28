Katy Perry é a próxima celebridade a ir ao espaço – mais ou menos

Na última quinta-feira (27), a empresa aeroespacial Blue Origin anunciou os membros da 11º missão tripulada do foguete New Shepard, chamada NS-31. Segundo a companhia, essa será a primeira missão apenas com mulheres desde 1963, quando a cosmonauta russa Valentina Tereshkova viajou sozinha ao espaço.

Fazem parte da tripulação a cantora Katy Perry, a apresentadora de TV Gayle King, a ex-cientista da NASA Aisha Bowe, a produtora de cinema Kerianne Flynn, a ativista por direitos civis Amanda Nguyen, e a jornalista Lauren Sánchez, que organizou a missão. Sánchez é também noiva de Jeff Bezos, dono da Blue Origin e da Amazon.

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Não será a primeira vez que celebridades embarcam em uma nave espacial. O foguete New Shepard já levou 52 pessoas ao espaço, incluindo o ator William Shatner, que interpretou James T. Kirk na franquia Star Trek; o ex-jogador de futebol americano Michael Strahan; e o próprio bilionário Jeff Bezos.

Mas a partir de que altura pode-se considerar que está no espaço? Essa é uma definição arbitrária. A referência mais aceita internacionalmente é que o espaço começa na

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linha de Kármán, um limite imaginário que está a 100 km de altitude em relação ao nível do mar. Essa região, no entanto, ainda tem atmosfera terrestre, embora pouco densa. (Não recomendamos tentar respirar por lá).

As Forças Armadas dos EUA, por exemplo, consideram 80 km de altitude como limite do espaço. Para referência: um avião comercial voa entre 10 e 12 km de altitude; já a Estação Espacial Internacional está a 408 km do solo.

Todos os voos da New Shepard foram suborbitais. Em outras palavras, a altura não é suficiente para colocar um objeto em órbita, como um satélite ou uma estação espacial. As missões só se preocupam em cruzar a linha de Kármán. Katy Perry e as outras tripulantes participarão de um voo de apenas 10 minutos – suficiente para ter uma bela vista da Terra e sentir os efeitos da gravidade anulada.

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Diferentemente dos cenários do filme Interestelar, a viagem de Perry (assim como de outras pessoas que já embarcaram em missões semelhantes) se assemelha mais a um trampolim muito potente. O New Shepard acelera até uma determinada altura, colocando os tripulantes acima da linha de Kármán. O foguete se desconecta da cápsula tripulada e aterrissa em uma base, podendo ser reutilizado em futuras missões. Por fim, a cápsula cai na Terra com a força da gravidade, auxiliada por um paraquedas.

Todo o processo pode ser visto

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neste vídeo, que mostra uma missão semelhante realizada na última terça-feira (25)

A missão NS-31 está prevista para ocorrer em algum momento da primavera americana, e será transmitida pelos canais da Blue Origin.