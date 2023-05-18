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Sociedade

Manual: como aproveitar o máximo da sua air fryer

Batatas, legumes, frango... Veja quais receitas funcionam bem – e aprenda alguns truques para dominar o aparelho.

Por Rafael Battaglia 18 Maio 2023, 10h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Uma mão manuseando uma air fryer que está em uma bancada, ao lado de itens de cozinha.
 (Hazal Ak/Getty Images)
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1 – A regra geral

Cena ilustrada de uma air fryer disposta em uma bancada de cozinha.
(Luisa Fantinel/Superinteressante)

Air fryers não são fritadeiras, e sim fornos de convecção: o ar quente circula e confere a alguns alimentos a crocância característica de algo fritinho – sem a parte do óleo. Para alcançar um bom resultado, não encha a assadeira: com pequenas porções por vez (e espaçadas entre si), o ar circula melhor e assa uniformemente. Como num forno.

2 – Batatas fritas

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Cena ilustrada de uma travessa de batatas fritas, com uma mãozinha pegando uma e mergulhando em potinhos de molhos.
(Luisa Fantinel/Superinteressante)

Coloque-as numa tigela com água gelada por meia hora (ou de um dia para o outro na geladeira) de modo a tirar o excesso de amido – o que as deixará mais crocantes. Depois, passe por duas etapas na air fryer. Na primeira, tempere com sal e asse a 175 ºC por 10 minutos, virando-as na metade. Deixe esfriar num recipiente forrado com papel toalha. Por fim, cozinhe a 200 ºC por mais 10 minutos, ou até dourar.

Essa, claro, é apenas uma sugestão de preparo, assim como as demais receitas deste manual. Cada air fryer possui a própria regulagem – vá testando até encontrar os tempos ideais da sua.

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3 – Brócolis

Cena ilustrada de uma mãozinha manuseando o cesto da air fryer, que tem brócolis e ervinhas dentro.
(Luisa Fantinel/Superinteressante)

As air fryers conseguem assar e dourar legumes rapidamente. Para fazer brócolis, por exemplo, tempere-os com sal, pimenta, alho e um toque de shoyu (que vai ajudar na caramelização). Asse a 190 ºC por 9 minutos. Se a parte de cima ficou crocante e os caules, macios (cheque com um garfo), é sinal de que estão prontos. Finalize com um pouco de suco de limão. Dica: dá para fazer essa mesma receita com vagens.

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4 – Frango (e salmão)

Cena ilustrada de pedaços de frango feitos na air fryer.
(Luisa Fantinel/Superinteressante)
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Pedaços de frango (asinhas, coxas e sobrecoxas) e algumas postas de peixe (como salmão) ficam crocantes por fora e macios por dentro. Tempere a gosto e asse com a pele para cima. As temperaturas e o tempo de cozimento vão variar: asinhas, por exemplo, podem levar até 20 minutos, a 200 ºC. Já uma posta de salmão de 180 g, 10 minutos (virando na metade). 

A dica de ouro para garantir o aspecto fritinho é secar bem as carnes antes de levar para a air fryer. Passe um papel toalha nelas e, após temperar, leve à geladeira por pelo menos uma hora.

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Domine a air fryer

 

-Você vai encontrar receitas de arroz, lasanha e até pudim na air fryer. Hum… Melhor não. Guarde essas para fornos e fogões convencionais: por precisarem de refratários, elas impedem que o ar circule adequadamente dentro do aparelho. Até funciona – só não é o melhor jeito de prepará-las.

-Use a sua air fryer para ressuscitar comida requentada ou murcha, como as batatas fritas que chegaram do delivery ou a pizza do dia anterior (nesse caso, jogue algumas gotas d’água na massa antes de assar, para que ela fique crocante).

-Para limpar a air fryer, use o lado macio da esponja e detergente neutro. Se quiser, finalize com um pano de microfibra seco. Se houver muita gordura no recipiente, cubra-o com água quente (e um pouco do detergente) e deixe agir por 15 minutos.

-Por mais que não seja essencial, vale adicionar um pouco de azeite ou óleo nos seus preparos. Assim como nas frigideiras antiaderentes, esse bônus deixa a comida mais gostosa. 

Agradecimento: Maurício Lopes, professor de gastronomia do Mackenzie.

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Alimentação
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culinária
Eletrodomésticos
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