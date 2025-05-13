Manual: como escolher bons utensílios de cozinha
Facas, tábuas, espátulas... Saiba como comprá-las – e como fazê-las durarem mais.
1. Facas
Há três tipos essenciais. O primeiro é de chef, ideal para qualquer preparo. Opte pelas de aço inox e com um tamanho confortável para você. As outras são a serrilhada, para pães e tomates, e a de ofício, que é pequena e ideal para tarefas que exigem maior controle da lâmina, como descascar frutas e retirar sementes.
2. Na régua
Amole suas facas com frequência. Use pedra de afiar (a mais recomendada é a de número #400) e uma chaira, que alinha o fio da faca. Compre opções mais em conta desses itens até aprender a técnica correta de afiação – a pedra, por exemplo, precisa estar úmida, e você deve passar nela os dois lados da lâmina em um ângulo de 20•.
3. Lista de compras
Colher de pau, espátula, descascador de legumes, rolo de massa, amassador de batata, pão-duro (que é o nome de um raspador de silicone) e um ralador tipo microplane são essenciais para uma cozinha. Dica para comprar fuê: segure os arames e puxe-os no sentido contrário. Se eles se desprenderem facilmente do cabo, sinal de que o batedor é ruim.
4. Formas e tábuas
Compre travessas de cerâmica ou formas de alumínio. A base tem de ser grossa para não queimar no fundo. Quanto às tábuas, evite as de vidro ou de metal – elas estragam o fio da faca. Hoje, as mais usadas em cozinhas profissionais são as de polietileno, mais higiênicas que as de madeira. Dá para comprá-las por R$ 40.
Para saber mais:
– Guardar facas amontoadas na gaveta é implorar para que elas fiquem cegas. Em vez disso, use organizadores para que as lâminas não encostem umas nas outras.
– Algumas facas de chef têm uma proteção chamada “gavião” entre o cabo e a lâmina. O gavião é ideal para facas de desossa – mas, na de chef, vai tornar o seu trabalho um bocado desconfortável.
– Certifique-se de que colheres, espátulas e afins sejam termorresistentes, para que não soltem microplásticos com o calor. Use apenas silicone em panelas antiaderentes para não danificá-las.
– Se for usar tábuas de madeira, opte pelas de bambu. Para limpar, deixe a peça de molho em uma solução de duas colheres de água sanitária por litro de água comum. Depois, leve ao sol para secar.
Fonte: Zenir Dalla Costa, coordenadora de gastronomia do Centro Universitário Senac.