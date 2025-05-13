1. Facas

Há três tipos essenciais. O primeiro é de chef, ideal para qualquer preparo. Opte pelas de aço inox e com um tamanho confortável para você. As outras são a serrilhada, para pães e tomates, e a de ofício, que é pequena e ideal para tarefas que exigem maior controle da lâmina, como descascar frutas e retirar sementes.

2. Na régua

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Amole suas facas com frequência. Use pedra de afiar (a mais recomendada é a de número #400) e uma chaira, que alinha o fio da faca. Compre opções mais em conta desses itens até aprender a técnica correta de afiação – a pedra, por exemplo, precisa estar úmida, e você deve passar nela os dois lados da lâmina em um ângulo de 20•.

3. Lista de compras

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Colher de pau, espátula, descascador de legumes, rolo de massa, amassador de batata, pão-duro (que é o nome de um raspador de silicone) e um ralador tipo microplane são essenciais para uma cozinha. Dica para comprar fuê: segure os arames e puxe-os no sentido contrário. Se eles se desprenderem facilmente do cabo, sinal de que o batedor é ruim.

4. Formas e tábuas

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Compre travessas de cerâmica ou formas de alumínio. A base tem de ser grossa para não queimar no fundo. Quanto às tábuas, evite as de vidro ou de metal – elas estragam o fio da faca. Hoje, as mais usadas em cozinhas profissionais são as de polietileno, mais higiênicas que as de madeira. Dá para comprá-las por R$ 40.

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Para saber mais:

– Guardar facas amontoadas na gaveta é implorar para que elas fiquem cegas. Em vez disso, use organizadores para que as lâminas não encostem umas nas outras.

– Algumas facas de chef têm uma proteção chamada “gavião” entre o cabo e a lâmina. O gavião é ideal para facas de desossa – mas, na de chef, vai tornar o seu trabalho um bocado desconfortável.

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– Certifique-se de que colheres, espátulas e afins sejam termorresistentes, para que não soltem microplásticos com o calor. Use apenas silicone em panelas antiaderentes para não danificá-las.

– Se for usar tábuas de madeira, opte pelas de bambu. Para limpar, deixe a peça de molho em uma solução de duas colheres de água sanitária por litro de água comum. Depois, leve ao sol para secar.

Fonte: Zenir Dalla Costa, coordenadora de gastronomia do Centro Universitário Senac.