Orcas atacam barcos na Europa

Esses animais, que são conhecidos como “baleias assassinas” mas na verdade pertencem à família dos golfinhos, atacaram barcos nas costas da França e de Portugal – onde as orcas chegaram a afundar uma embarcação com cinco ocupantes, que foram resgatados a tempo.

Em maio, as orcas já haviam danificado barcos no estreito de Gibraltar, que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico.

Os ataques têm ocorrido contra veleiros (que costumam navegar com o motor desligado e não fazem barulho, que normalmente espantaria as orcas) e barcos de pesca.

Leia também: Cinco mil quilos de vingança

Continua após a publicidade