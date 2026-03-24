Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Por que a ciência começou a levar o RPG a sério

Entenda como jogos de interpretação podem ajudar a psicologia a entender comportamento, identidade e tomada de decisões.

Por Manoel Acioli 24 mar 2026, 08h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografia de uma mesa de RPG.
 (Osmany M Leyva Aldana/Unsplash)
Continua após publicidade
Por que a ciência começou a levar o RPG a sério Priorizar nos meus resultados Google

Nos últimos anos, algo curioso começou a acontecer fora dos consultórios de psicologia e dentro das mesas de jogo.

Psicólogos, educadores e pesquisadores passaram a olhar com mais atenção para uma prática antiga entre fãs da cultura geek: o RPG, sigla em inglês para jogos de interpretação de papéis. Trata-se de um jogo narrativo colaborativo em que um grupo de pessoas cria personagens fictícios e vive uma história construída coletivamente.

No RPG, um dos participantes assume o papel de narrador, geralmente chamado de “mestre”, e descreve o cenário, os desafios e os acontecimentos. Os demais jogadores dizem o que seus personagens fazem diante dessas situações.

Siga

As ações não são totalmente livres. Existem regras que organizam habilidades e, frequentemente, utiliza-se dados para determinar resultados quando há incerteza. Não há vencedores individuais. O objetivo é desenvolver a narrativa por meio de decisões, cooperação e enfrentamento de conflitos dentro da história. E é essa estrutura que despertou o interesse científico.

Do ponto de vista psicológico, o que acontece em uma mesa de RPG não é apenas entretenimento. É tomada de decisão sob incerteza, negociação social, regulação emocional e enfrentamento simbólico de conflitos. O jogo cria um ambiente estruturado no qual comportamento, emoção e cognição se tornam observáveis em ação. O que, à primeira vista, parecia apenas lazer passa a funcionar como uma tecnologia psicológica.

5 filmes inspirados em jogos de tabuleiro

 

 

Quando falamos em tecnologia, pensamos em aplicativos ou IA. Na psicologia, porém, tecnologia é qualquer estrutura criada para organizar pensamento, emoção e comportamento. A escrita é uma tecnologia. A linguagem é uma tecnologia. A psicoterapia, também. O RPG entra nessa categoria porque oferece um sistema estruturado de imaginação, com regras, papéis, objetivos, obstáculos e consequências claras. O jogador não apenas fantasia. Ele decide, negocia, assume riscos e lida com os efeitos das próprias escolhas. A imaginação deixa de ser fuga e se torna ensaio para a ação.

Continua após a publicidade

Consolidação científica e modelos estruturados

Nos últimos anos, esse interesse ganhou forma mais sistemática. Pesquisas vêm formalizando modelos clínicos estruturados com o uso do RPG. Um marco relevante foi a publicação de obras que organizam fundamentos teóricos e diretrizes práticas para sua aplicação terapêutica. Entre elas, destaca-se Tabletop Role-Playing Therapy, de Megan Connell; o desenvolvimento do método TA-RPG, estruturado pela Dra. Elizabeth Kilmer, da University of North Texas, em parceria com a organização norte-americana Game to Grow; e a coletânea Role-Playing Games in Psychotherapy: A Practitioner’s Guide, publicada pela Springer em 2023 e 2024, além de manuais discutidos por clínicos e pesquisadores vinculados à American Psychological Association (APA).

Essas iniciativas não apenas descrevem experiências clínicas, mas sistematizam procedimentos, diretrizes éticas e formas de condução terapêutica. Ao mesmo tempo, pesquisas empíricas têm sustentado os avanços conceituais. Estudos indicam que a imaginação é uma das formas mais sofisticadas que o cérebro possui para ensaiar ações, regular emoções e testar possibilidades.

Antes de agir, simulamos. Antes de escolher, projetamos cenários possíveis. O RPG transforma esse processo interno em experiência compartilhada. O que normalmente ocorre dentro da cabeça passa a acontecer na mesa, com regras claras e feedback constante. Isso altera a qualidade do aprendizado.

Da prática clínica à sistematização

Continua após a publicidade

Eu comecei a utilizar o RPG na prática clínica durante a pandemia. Com o atendimento migrando para o formato online e sem o recurso da sala infantil presencial, surgiu uma pergunta prática: como manter o engajamento terapêutico com crianças à distância?

Decidi, então, experimentar algo que já conhecia fora do consultório (os jogos de RPG) como forma de abordar questões delicadas de maneira lúdica, estruturada e segura. O resultado foi surpreendente.

Por meio da narrativa, as crianças conseguiam falar sobre medos, conflitos familiares e inseguranças de forma mais espontânea. A fantasia funcionava como mediação simbólica potente. Não era apenas brincadeira, mas organização emocional em forma de história.

A partir dessa experiência, passei a investigar o tema. Durante o pós-doutorado, aprofundei-me nas bases cognitivas, comportamentais e emocionais que sustentavam o que eu observava na prática. O passo seguinte foi testar a aplicação com adultos. Para minha surpresa, o formato revelou-se ainda mais rico. Com os mais velhos, o RPG tornava visíveis padrões de decisão, estratégias de enfrentamento, rigidez cognitiva e dificuldades de regulação emocional com clareza significativa.

Foi nesse processo que desenvolvi o que denominei Terapia de Imersão Imaginativa, também conhecida como RPG Terapia. Trata-se de um modelo estruturado que integra princípios das Terapias Cognitivo-Comportamentais (TCC) com jogos narrativos, utilizando personagens e cenários simbólicos como ferramentas para observar, ensaiar e reorganizar padrões de comportamento em tempo real. As sessões podem ser individuais ou em grupo.

Continua após a publicidade

Para além do autorrelato

O RPG extrapola o modelo clássico de autorrelato que domina grande parte das terapias tradicionais. Em vez de depender apenas do que o paciente conta sobre si mesmo, o jogo cria um contexto no qual é possível observar diretamente como ele age, decide e reage diante de situações desafiadoras.

Ao entrar em jogo com o paciente, o terapeuta não está apenas ouvindo narrativas retrospectivas, está acompanhando escolhas em tempo real. Como a pessoa lida com a frustração? Ela evita conflitos ou os enfrenta impulsivamente? Negocia, paralisa, ataca, recua? Essas respostas aparecem de forma espontânea na dinâmica do jogo, organizadas em cenas e decisões concretas.

Nesse sentido, o RPG funciona como um laboratório comportamental simbólico. Ele recria, em forma narrativa, dilemas que a pessoa enfrenta fora do consultório, mas com uma vantagem crucial: as consequências são exploráveis. Cada ação gera efeitos claros dentro da história, permitindo que o paciente vivencie os resultados de suas escolhas sem os custos da vida real.

Isso amplia de forma significativa as possibilidades interventivas. O terapeuta pode ajustar o cenário, modular desafios, introduzir obstáculos ou recursos e observar como o paciente responde a essas variações. O jogo se torna um espaço de experimentação controlada, onde hipóteses clínicas podem ser testadas, refinadas ou revistas à luz do comportamento observado e não apenas do discurso.

Do ponto de vista diagnóstico, esse formato enriquece a compreensão do funcionamento psicológico. Padrões que podem passar despercebidos no autorrelato, como rigidez, evitação, dependência, impulsividade ou dificuldade de mentalização, tornam-se visíveis quando a pessoa precisa agir. O que emerge não é uma descrição sobre si mesmo, mas um modo de funcionamento em ação.

Continua após a publicidade

Quando o jogo vira ferramenta aplicada

Por isso, nos últimos anos, práticas clínicas, educacionais e de pesquisa passaram a usar jogos narrativos de forma intencional, como ferramenta estruturada para promover reflexão, desenvolvimento de habilidades e reorganização de padrões de comportamento. O RPG ensina algo fundamental: escolhas importam. Não existe caminho ideal garantido. Cada decisão carrega ganhos e perdas. Games populares como Dungeons and Dragons podem ser adaptados, embora frequentemente exijam simplificações. Em alguns contextos, desenvolvem-se sistemas específicos para fins terapêuticos. O ponto central não é o sistema em si, mas a estrutura: narrativa colaborativa, decisão sob incerteza, consequências claras e reflexão posterior.

Esse tipo de aprendizado é profundo porque não vem de uma explicação teórica, mas da experiência vivida dentro da narrativa, e aprender com consequências, nesse contexto, deixa de ser uma ideia abstrata. O paciente não apenas fala sobre escolhas; ele as vive. E é justamente essa vivência simbólica, organizada e observável que transforma o RPG em uma ferramenta clínica singular: um espaço onde comportamento, emoção e cognição podem ser compreendidos e transformados em tempo real.

O personagem como protótipo cognitivo 

Todo jogador cria um personagem. E, mesmo sem perceber, coloca nele traços pessoais: valores, medos, desejos, impulsos. Às vezes, o personagem é parecido com quem joga. Outras vezes, é o oposto. Em ambos os casos, o personagem vira um modelo funcional para experimentar modos de agir no mundo. O que entra em cena são protótipos cognitivos: modelos mentais simplificados que o cérebro usa para organizar a experiência, antecipar ações e testar possibilidades.

Continua após a publicidade

Esse distanciamento simbólico é central na psicologia. Ao operar por meio de um protótipo, a pessoa consegue observar seus próprios padrões de decisão e resposta emocional “de fora”, sem o peso imediato da autocrítica. Fica mais fácil identificar tendências como impulsividade, evitação ou rigidez quando elas aparecem organizadas no personagem e não coladas à identidade pessoal.

Não por acaso, técnicas de role-playing e dramatização usam exatamente esse princípio há décadas: criar modelos cognitivos transitórios que permitam experimentar, revisar e reorganizar comportamentos de forma segura e reflexiva, como por exemplo, a técnica de role-play da TCC ou o psicodrama. A diferença é que a introdução da fantasia nesse processo cria uma nova camada de mediação. Em vez de trabalhar apenas com situações realistas do cotidiano, a fantasia permite deslocar conflitos para cenários simbólicos, onde eles podem ser explorados com mais liberdade.

O processo em ação

Imagine uma sessão individual. O paciente é um jovem adulto com dificuldade significativa de assertividade e medo intenso de conflito. A história se passa em uma cidade fictícia ameaçada por uma crise política. O personagem dele é o único que consegue dialogar com a líder da cidade. Surge um impasse: se ninguém negociar, o conflito escalará. O terapeuta descreve a cena. O paciente precisa decidir: fala ou se cala? Confronta ou evita? Pede ajuda? Ataca?  

Ele decide falar. A voz treme. O grupo espera. A negociação começa. O terapeuta conduz a interação, criando obstáculos graduais, resistência, provocação, dúvida. O paciente testa estratégias ali mesmo. Ao final da cena, a narrativa pausa e a reflexão começa: o que você sentiu? O que imaginou que aconteceria? O que de fato aconteceu?

O paciente não está apenas falando sobre sua dificuldade de assertividade. Ele está ensaiando assertividade em um ambiente simbólico estruturado. A experiência ativa emoção real, mas em um contexto seguro, onde o erro pode ser analisado e ajustado. É assim que o RPG, quando usado de forma estruturada, se transforma em um espaço de experimentação psicológica, tornando o comportamento visível em tempo real.

É nesse momento que o jogo deixa de ser apenas história e se torna dado clínico, como descrito pela própria American Psychological Association (APA): o RPG funciona como simulação social estruturada, com engajamento emocional real, mas em ambiente seguro.

Manoel Acioli é doutor em psicologia e especialista em terapias gamificadas e RPG terapia.

Publicidade
TAGS:
Ciência
Comportamento
jogo
Psicologia
psicoterapia
RPG
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).