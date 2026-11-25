Este texto foi adaptado da reportagem Afinal, para que servem as COPs? Os resultados das conferências do clima até agora, publicada na Super em dezembro de 2025.

A COP31, conferência do clima da ONU realizada em Antália, na Turquia, deveria ter acabado na sexta-feira, 20 de novembro. As negociações se arrastaram por mais dois dias e, no domingo (22), o presidente da conferência, o ministro turco Murat Kurum, reconheceu na plenária final o que todo mundo já sabia: não havia acordo. O chamado “Pacto de Antália”, a decisão de capa – documento político que resume os compromissos de cada COP –, não foi aprovado. Foi a primeira COP sem acordo geral desde Copenhague, em 2009, e a mais longa da história.

O motivo foi uma expressão de duas palavras. O texto apresentado pelas presidências turca e australiana não mencionava diretamente os combustíveis fósseis, cujas emissões são apontadas como as principais responsáveis pelas mudanças climáticas. A proposta só fazia uma referência indireta ao acordo fechado na COP28, em Dubai, em 2023 (que apontava a necessidade de “transicionar para longe dos combustíveis fósseis” nos sistemas de energia).

A União Europeia se recusou a aprovar um pacto climático que ignora a principal causa do aquecimento global e foi acompanhada por países como Panamá, Reino Unido, Tuvalu e outras ilhas do Pacífico. Do outro lado, um bloco liderado pela Arábia Saudita, com apoio da Rússia e Índia, vetava qualquer menção a petróleo, carvão e gás. Leia mais sobre a dificuldade de falar de combustíveis fósseis aqui.

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Na plenária de encerramento, a negociadora-chefe do Brasil, Liliam Chagas, lamentou o texto final proposto e cobrou mais ambição climática, criticando o documento por omitir a transição dos combustíveis fósseis, ignorar demandas de países em desenvolvimento e deixar de fora compromissos centrais como o combate ao desmatamento.

Ou seja: um grupo travou um texto combativo e o outro travou um texto brando. E isso só é possível por causa de uma característica pouco conhecida das COPs.

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Cada país, um veto (na teoria)

Nas conferências do clima, as decisões precisam ser tomadas por consenso. Mas a coisa não é tão preto no branco: não existe votação por maioria, mas, ao mesmo tempo, não basta que um único país se oponha formalmente para que um texto não passe. A negociação fica sob responsabilidade do presidente da COP – em 2010, por exemplo, a presidente bateu o martelo no texto final mesmo sob objeção da Bolívia. O que impede a aprovação, geralmente, são oposições com maior peso político, como a que ocorreu agora, envolvendo a União Europeia.

Se já é difícil decidir onde passar o Réveillon entre amigos, imagine agradar quase 200 delegações com interesses distintos. Não à toa, os documentos oficiais costumam usar uma linguagem bastante branda para serem aceitos por todas as partes. Foi assim que, em 2025, a COP30, em Belém, também terminou sem citar os combustíveis fósseis, como a Super contou nesta reportagem.

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A diferença é que, em Belém, os países insatisfeitos acabaram engolindo o texto. Em Antália, não.

E agora?

Na prática, o Pacto de Antália foi enterrado mas os temas que ficaram sem conclusão não somem. Pela chamada Regra 16 dos procedimentos da ONU, itens da agenda sem acordo são empurrados automaticamente para a sessão seguinte. Para a maioria das negociações técnicas pendentes, a próxima parada é a COP32, marcada para novembro de 2027 em Adis Abeba, na Etiópia.

Dá para mudar a regra?

A regra do consenso não nasceu de um clima de cooperação, e sim de um impasse. Desde a primeira COP, em 1995, a Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo bloqueiam a aprovação do artigo sobre votação no regimento da Convenção. Sem acordo sobre como votar, o consenso virou a regra por falta de alternativa, e segue assim há três décadas. Hoje, ela é alvo de críticas de cientistas e ambientalistas. “O sistema da ONU é inadequado para tomar decisões críticas como essas. Tem que ser reformulado”, disse à Super o físico Paulo Artaxo, que integrou o Pavilhão de Ciências Planetárias na COP30. Entre as propostas que circulam está a de aprovar decisões por maioria qualificada, de três quartos dos países. O problema é que, para mudar a regra, também seria preciso consenso.​

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Só que o consenso também tem defensores – e a COP31 mostra por quê. A mesma regra que permite a um grupo de petroleiros barrar uma frase também permite que a opinião de Tuvalu, ameaçado pela subida do nível do mar, seja considerada mesmo diante de grandes potências. Decisões por consenso têm grande força política, e o mundo ainda não pensou numa alternativa que garanta equidade a todos os países. A ferramenta talvez não seja a ideal, mas é a melhor que temos por ora.

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