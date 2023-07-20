A máquina de fazer café coado
Ele está na moda. E um novo gadget promete torná-lo tão simples de fazer quanto o café em cápsulas.
Ela se chama xBloom e usa xPods, que são minicoadores descartáveis com café dentro – o fabricante oferece dezenas de opções, com grãos de várias partes do mundo.
Basta apertar um botão e a máquina mói os grãos e aí passa o café – girando o jato d’água e dando batidinhas no coador, como um barista faria.
O aparelho é vendido por US$ 800, e cada xPod (que rende duas xicrinhas de café) sai por US$ 2.