A máquina de fazer café coado

Ela se chama xBloom e usa xPods, que são minicoadores descartáveis com café dentro – o fabricante oferece dezenas de opções, com grãos de várias partes do mundo.

Basta apertar um botão e a máquina mói os grãos e aí passa o café – girando o jato d’água e dando batidinhas no coador, como um barista faria.

O aparelho é vendido por US$ 800, e cada xPod (que rende duas xicrinhas de café) sai por US$ 2.

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