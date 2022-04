Como encontrar uma carteira perdida – usando a rede da Apple

Há mais de 1 bilhão de iPhones no mundo. O sistema Find My aproveita isso: cada smartphone (ou outros gadgets da Apple) transmite sua localização via Bluetooth para o mais próximo, que repassa os dados – o processo é repetido até a informação chegar aonde precisa.

Por isso, essa rede funciona mesmo sem GPS ou internet. Agora, ela também pode ser usada para rastrear a sua carteira – com o Chipolo Card Spot, um cartão que funciona na rede da Apple. Custa US$ 35 e usa uma bateria não recarregável, que dura dois anos.

