Um travesseiro com sistema de refrigeração
Ele tem um sistema interno de circulação de água - e promete ajudar a dormir melhor. Veja como funciona.
Dormir quando está calor é mais difícil, por causa do calor: todo mundo já “fritou” na cama. O travesseiro Moona (US$ 99) promete amenizar o problema: é refrigerado por água, que circula dentro dele (é impulsionada por uma bomba totalmente silenciosa).
Você pode escolher a temperatura do travesseiro ou deixá-la no modo automático, que vai sendo ajustada ao longo da noite – e, de manhã, esquenta lentamente para ajudar você a acordar.