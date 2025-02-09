Como funciona o Opera Air, novo navegador que promete ser “mindfulness”

Você já deve ter ouvido falar que aplicar técnicas de meditação e relaxamento no dia a dia não só promovem bem-estar, mas também aumentam a produtividade no trabalho. A proposta do Opera Air, novo navegador lançado pela companhia norueguesa Opera Software, é que o usuário possa fazer isso sem sair do computador.

“Eles [os computadores] deveriam nos tornar mais produtivos, mas muitas vezes eles só adicionam distrações”, diz o

vídeo de divulgação. “Estávamos procurando uma forma de regatar a calma na nossa vida digital”.

O Opera Air foi lançado na última terça (4), e já está

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disponível para download gratuitamente. Seu grande diferencial é a barra de opções localizada na lateral esquerda. Ela inclui abas que levam para exercícios de pescoço, meditação, respiração e “avaliação de corpo inteiro”, que promete trazer maior consciência corporal. O usuário pode escolher se quer que os exercícios sejam guiados por uma voz feminina ou masculina.

Os exercícios variam de 3 a 15 minutos. É possível habilitar a câmera e observar um modelo 3D do seu rosto para realizar os alongamentos de pescoço. O usuário também pode colocar um timer para pausas regulares. O recomendado é que elas ocorram a cada 60 ou 90 minutos.

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A barra lateral também traz uma aba com músicas relaxantes, que podem ser ouvidas enquanto o usuário usa o navegador. Elas são acompanhadas de “sons binaurais”, um efeito sonoro em que tons de frequências levemente distintas são tocados em cada lado do fone de ouvido. Isso cria a ilusão de um terceiro som, que não está ali.

Cada frequência de som supostamente induziria a criatividade, foco e relaxamento profundo ao “ativar” áreas específicas do cérebro. No entanto, não há comprovação científica de que realmente funcionem.

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Outro recurso do novo navegador é a integração com a inteligência artificial Aria, IA generativa do Opera. Como outras da mesma categoria, ela gera e analisa texto e imagem. O Opera Air também exibe frases motivacionais na página inicial.

O navegador também conta com um

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bloqueador e rastreador de anúncios integrado, o que ajuda a reduzir as distrações online. Ele também tem uma VPN integrada e gratuita.

Em busca da calma que o navegador promete, nós baixamos e testamos o Opera Air. Confira a experiência abaixo.

Test drive

Ao baixar o Opera Air, o design fosco e minimalista agrada a visão. A possibilidade de escolher a imagem de fundo do navegador, que conta com fotos e animações sutis, também é bem-vinda.

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Inicialmente tive problemas ao tentar ouvir os sons binaurais. Ao acessar a aba, recebia uma mensagem dizendo que eles não estavam disponíveis. Só consegui acessá-los no segundo dia de experiência. A música somada às frequências de fundo, que se assemelham a um ruído branco, ajudaram a me concentrar.

Também tive problemas para acessar o exercício de pescoço. Tive que reiniciar o computador para conseguir usar a captação facial. Quando iniciei o exercício, a narração travava à medida que eu me movimentava, o que me deixou irritada. A captação facial não fez diferença na execução dos exercícios, e parecia que emperrava o software. Na segunda vez que tentei fazer o exercício, desisti na metade.

Aos poucos, tive a sensação de que estava no Centro de Bem Estar da série Ruptura – um ambiente que deveria proporcionar relaxamento, mas só parecia distópico. Levantar da mesa para pegar um café, fazer um lanche e conversar com colegas foi o que realmente me relaxou após lidar com os bugs do navegador.

Como um produto recém lançado, é esperado que tenha ele problemas – o que deve ser resolvido com o passar do tempo. Mas fico com a sensação de que a melhor estratégia para relaxar nas pausas do trabalho é, de fato, ficar longe da tela. É possível meditar e alongar o pescoço em outros ambientes, de preferência olhando para plantas e natureza reais em vez de digitais.