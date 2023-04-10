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Tecnologia

Google Voos vai reembolsar quem comprar passagem cujo preço diminuir depois

O programa, que por enquanto só vale nos EUA, promete restituir a diferença se o preço cair. Mas ele tem alguns poréns. Veja como funciona.

Por Leo Caparroz 10 abr 2023, 18h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Vista aérea de avião em frente à ponte de embarque de passageiros.
 (Jaromir Chalabala / EyeEm/Getty Images)
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Google Voos vai reembolsar quem comprar passagem cujo preço diminuir depois Priorizar nos meus resultados Google

Ao viajar, pode ser difícil encontrar um voo por um preço justo. E pior, quem garante que a passagem não entre em promoção logo em seguida? Não é bom sentir que saiu perdendo. Está em fase de teste, nos EUA, um novo programa de garantia de preço para o Google Voos que vai te compensar se o preço do voo cair depois que você o reservou.

A ferramenta do Google vai mostrar, em alguns voos, um pequeno ícone de escudo com um cifrão. Se a pessoa reservar aquele voo específico por meio do Google Voos, a empresa vai monitorar o preço todos os dias até a partida. Se o valor da passagem cair, o usuário receberá a diferença de volta.

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O programa atualmente só é válido para alguns voos que saem dos EUA, que o Google afirma que tem “certeza de que o preço não cairá”; e você só pode participar se tiver um endereço de cobrança e número de telefone americanos. 

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Tem alguns poréns: primeiro, para receber a diferença, ela tem que ser superior a 5 dólares, e está limitado a um total de “reembolsos” de 500 dólares por ano. Eles são efetuados por meio do Google Pay, que deverá ser configurado em até 90 dias após o recebimento da notificação de que está disponível. A empresa diz que, desde que seu Google Pay já esteja configurado, você deve receber a diferença em até 48 horas após a decolagem.

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O programa, por ora, está em fase de testes por tempo indeterminado. Ainda restrito aos residentes americanos, não há previsão de quando o serviço chegará ao Brasil e se teria mudanças em seu funcionamento.

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