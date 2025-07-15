Japão afirma ter batido recorde de velocidade de internet

O Brasil tem uma velocidade média de internet banda larga de 236 megabits por segundo, de acordo com o ranking Minha Conexão. Agora, imagine uma conexão 4,25 milhões de vezes mais rápida. Foi isso que pesquisadores no Japão conseguiram fazer, transmitindo mais de 125 mil gigabytes por segundo por uma distância de 1.802 quilômetros.

Com essa velocidade impressionante, seria possível baixar o Internet Archive, que armazena capturas de tela de mais de 946 bilhões de páginas da rede, em menos de 4 minutos. O feito é mais que o dobro do último recorde de velocidade de internet, de 50.250 GB/s, conquistado em 2024.

O recorde foi batido graças a um novo tipo de fibra óptica desenvolvido por uma equipe internacional de cientistas liderada por japoneses. A empreitada foi divulgada pelo Instituto Nacional do Japão para Tecnologia de Informação e Comunicação (NICT, na sigla em inglês), e ainda não foi verificada por outros cientistas.

A fibra óptica foi desenvolvida pelo Laboratório de Redes Fotônicas do NICT e pela Sumitomo Electric. A velocidade alcançada foi de 1,02 petabits, o equivalente a 127.500 gigabytes de informação transmitidos por segundo.

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Como funciona

Para saber como os japoneses desenvolveram essa velocidade hiperveloz, é bom entender como a fibra óptica funciona. Esses filamentos flexíveis e transparentes são utilizados para transmitir dados convertidos em pulsos de luz. Esse meio de propagação de luz tem um alto rendimento, apesar do tamanho pouco maior que um fio de cabelo.

A nova tecnologia desenvolvida tem a capacidade de transmissão de dados de 19 fios de fibra óptica tradicionais. Ela também é mais adequada para envios a longa distância do que os cabos existentes, porque passa por menos flutuações de luminosidade, que podem alterar o desempenho da fibra óptica e resultar em perda de informações.

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O cabo de fibra óptica conseguiu apertar 19 fibras separadas num diâmetro de 0,127 milímetros – o mesmo tamanho de um fio que só tem um filamento de fibra óptica. Em outras palavras: o novo cabo pode transmitir mais dados usando a infraestrutura que já existe para os fios atuais.

Nos testes dos fios de fibra óptica, os dados viajaram 21 vezes por um mesmo sistema de transmissão, o que equivalia a rodar 1.802 quilômetros – pouco menos que a distância entre Salvador e São Paulo.

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Em 2023, o time liderado pelos japoneses já havia alcançado velocidades semelhantes, mas em distâncias muito menores. É nos trajetos longos que há mais risco de perda de dados, e por isso eles continuaram tentando alcançar uma velocidade super-rápida que não acarretasse enfraquecimento do sinal ao longo da viagem pela fibra óptica.

Numa sociedade cada vez mais dependente de transmissão de grandes quantidades de dados, especialmente com as novas demandas dos grandes modelos de linguagem (LLMs) das IAs, uma fibra óptica como essa poderia aumentar a eficiência das redes de transmissão da internet que já existem, sem precisar de uma infraestrutura completamente nova e diferente.

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