Lei quer restringir impressora 3D

O Estado de Nova York pretende exigir atestado de antecedentes criminais de quem quiser comprar uma impressora 3D.

Motivo: algumas dessas máquinas podem, com certos arquivos 3D e instruções disponíveis na internet, fazer revólveres caseiros de plástico.

São as chamadas “armas fantasmas” – que têm esse nome porque não possuem número de série nem registro (e, por isso, podem ser usadas em crimes sem deixar rastros).

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