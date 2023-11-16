Lei quer restringir impressora 3D
Motivo: as máquinas desse tipo podem ser usadas com um propósito perigoso. Saiba qual.
O Estado de Nova York pretende exigir atestado de antecedentes criminais de quem quiser comprar uma impressora 3D.
Motivo: algumas dessas máquinas podem, com certos arquivos 3D e instruções disponíveis na internet, fazer revólveres caseiros de plástico.
São as chamadas “armas fantasmas” – que têm esse nome porque não possuem número de série nem registro (e, por isso, podem ser usadas em crimes sem deixar rastros).
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