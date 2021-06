Nasa divulga imagens detalhadas de Ganimedes, maior lua do Sistema Solar

A sonda Juno, da Nasa, foi enviada ao espaço em 2011, mas só alcançou a órbita de Júpiter cinco anos depois. Desde então, ela tem explorado a composição, distribuição atmosférica, entre outras características do planeta. Agora, a espaçonave captou imagens a “apenas” 1.038 quilômetros de distância da Ganimedes, a maior lua de Júpiter, que foram divulgadas pela Nasa na última terça-feira (8).

Júpiter tem um total de 79 luas. Ganimedes é não só a maior delas como também a maior de todo o Sistema Solar. Com um raio de 2.634 km, Ganimedes é maior até que Mercúrio, que tem 2.440 km de raio. Ela é a única lua grande o suficiente para gerar sua própria magnetosfera, uma bolha de partículas eletricamente carregadas que reveste o corpo celeste. A última espaçonave a chegar tão próxima da lua de Júpiter foi a Galileo, em dezembro de 2000.

Desta vez, as imagens obtidas pela Juno mostram as crateras do planeta, além das listras longas e estreitas no solo, provavelmente causadas por falhas tectônicas. Essa primeira foto foi feita pela câmera principal da espaçonave, a JunoCam, que capturou a maior parte da porção iluminada da lua. A resolução é de 1 km por pixel.

A imagem ainda está em preto e branco, mas deve ganhar cor em breve, quando forem divulgadas novas versões das fotografias obtidas a partir de filtros coloridos (leia mais sobre fotografias espaciais aqui). A sonda Juno deve enviar mais fotos ao longo dos próximos dias.

Uma segunda imagem foi capturada pela câmera de navegação da Unidade de Referência Estelar, que mostrou outra porção de Ganimedes, que fica oposta ao Sol. Conseguimos vê-la na imagem abaixo porque ela reflete a luz vinda de Júpiter – que por sua vez reflete a luz do Sol. A escala dessa é de 600 a 900 metros por pixel.

A Nasa estendeu a missão de Juno até 2025. Agora, a sonda realizará 42 órbitas extras ao redor de Júpiter e, durante algumas delas, passará perto de Ganimedes e de outras duas grandes luas do planeta, chamadas Io e Europa. Os cientistas planejam investigar a composição e medir a magnetosfera de Ganimedes, observando sua interação com a magnetosfera de Júpiter.

Os dados coletados por Juno poderão ser úteis em missões futuras, como o lançamento da espaçonave Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) pela Agência Espacial Europeia (ESA), que deve sobrevoar as luas Ganimedes, Europa e Calisto. No final desta década, a Nasa também deve lançar a missão Europa Clipper, com o objetivo de investigar a lua Europa. Essa possui um oceano profundo sob sua superfície de gelo, o que a torna um bom alvo para a busca de vida fora da Terra.

Você pode entender melhor o posicionamento de Juno no espaço por meio do Eyes on the Solar System, um sistema interativo desenvolvido pela Nasa. Basta clicar aqui.