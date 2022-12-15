O abajur da Amazon

O Halo Rise (US$ 139) funciona como abajur e despertador: sua lâmpada vai se acendendo aos poucos, para acordar você sem sustos. Até aí, nada demais. Há vários produtos que fazem isso.

O interessante é outra coisa: o gadget da Amazon usa um radar para monitorar os seus movimentos na cama – e, a partir deles, determinar que horas você pegou no sono, quantas vezes acordou durante a noite, e quanto tempo passou sonhando (as informações são mostradas em gráficos, num aplicativo).