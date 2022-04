Quadros mostram gadgets clássicos em visão “explodida”

A empresa chinesa Grid produz quadros com gadgets clássicos, como o iPhone 4, o Game Boy e o controle do PlayStation 4, na chamada “visão explodida”: desmontados, com os componentes dispostos lado a lado e uma explicação sobre cada um.

Não são fotos; os quadros contêm as peças dos aparelhos mesmo. Custam de US$ 140 a US$ 270, e a empresa entrega no Brasil (só fique atento aos valores do frete e do imposto de importação, que podem dobrar o custo final).

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram