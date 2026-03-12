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Introdução Observações do James Webb sugerem que o cometa interestelar 3I/ATLAS pode ter 10 a 12 bilhões de anos. Sua composição única aponta para uma origem nos primórdios da Via Láctea, revelando segredos sobre o universo jovem e as condições para o surgimento de moléculas complexas.

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Idade surpreendente: O cometa 3I/ATLAS pode ter de 10 a 12 bilhões de anos, sendo um dos objetos mais antigos da Via Láctea. Origem misteriosa: Sua composição química, diferente dos cometas locais, aponta para uma formação nos primórdios da galáxia. James Webb: As observações detalhadas do telescópio foram cruciais para essa descoberta sobre o visitante cósmico. Condições extremas: O cometa nasceu em um ambiente gelado a -243 °C, preservando moléculas que podem ter relação com a vida. Raro visitante: É apenas o terceiro objeto interestelar detectado e já está se despedindo do nosso Sistema Solar.

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Observações recentes do Telescópio Espacial James Webb (JWST) indicam que o cometa interestelar 3I/ATLAS pode ter se formado entre 10 bilhões e 12 bilhões de anos atrás. Se essa estimativa se confirmar, significa que ele teria surgido nos primórdios da Via Láctea, muito antes do nascimento do nosso próprio Sistema Solar.

O resultado vem de um estudo divulgado em pré-print no servidor Research Square. O artigo ainda não foi revisado por outros pesquisadores e publicado em um periódico científico. A análise se baseia em medições feitas pelo JWST quando o cometa passou relativamente perto da Terra, em dezembro de 2025.

Os dados sugerem que a composição química do objeto é muito diferente da observada em cometas que se formaram no nosso sistema planetário. Isso indicaria que o 3I/ATLAS não apenas veio de outro sistema estelar, como também nasceu em uma época muito mais antiga da galáxia.

Um visitante raro

Objetos vindos de fora do Sistema Solar são extremamente raros. Até hoje, apenas três foram detectados com certeza: o asteroide 1I/ʻOumuamua, descoberto em 2017; o cometa 2I/Borisov, observado em 2019; e agora o 3I/ATLAS. (É provável que haja outros, claro, mas que passaram despercebidos pela humanidade.)

O 3I/ATLAS foi identificado em 2025 quando entrou na região interna do Sistema Solar viajando a cerca de 221 mil quilômetros por hora. Sua trajetória hiperbólica indicou imediatamente que ele não estava preso gravitacionalmente ao Sol e, portanto, tinha origem interestelar.

Observações do Telescópio Espacial Hubble sugerem que o núcleo do cometa tem entre 440 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro.

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Depois de entrar no Sistema Solar, o objeto passou pelo periélio – o ponto mais próximo do Sol – em 29 de outubro de 2025. Em seguida, fez sua maior aproximação da Terra em 19 de dezembro, a cerca de 270 milhões de quilômetros.

Três dias depois, em 22 de dezembro, o James Webb registrou observações detalhadas da nuvem de gás liberada pelo cometa. Essas medições são a base da nova análise científica.

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Como estimaram a idade?

Quando um cometa se aproxima de uma estrela, o calor faz com que o gelo presente em sua superfície passe diretamente do estado sólido para o gasoso, um processo chamado sublimação. Esse gás forma a chamada “coma”, a nuvem que envolve o núcleo do cometa.

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Ao analisar a composição dessa nuvem, os cientistas conseguem inferir quais substâncias estão presentes no corpo original e em que condições ele se formou.

No caso do 3I/ATLAS, os pesquisadores analisaram a proporção de isótopos – versões diferentes de um mesmo elemento químico. O estudo se concentrou principalmente em hidrogênio e carbono presentes na água e em outras moléculas liberadas pelo cometa.

Os resultados revelaram algo incomum. A água do 3I/ATLAS apresenta níveis extremamente altos de deutério, uma forma mais pesada do hidrogênio. Essa proporção é maior que qualquer cometa conhecido do Sistema Solar.

Além disso, a razão entre os isótopos de carbono também está acima dos valores típicos encontrados em objetos que se formaram perto do Sol. Essas diferenças indicam que o cometa provavelmente nasceu em um ambiente muito diferente do nosso.

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Para os pesquisadores, a assinatura isotópica sugere que o 3I/ATLAS se formou há cerca de 10 bilhões a 12 bilhões de anos. Isso significa que ele pode ser mais do que duas vezes mais antigo que a Terra, cuja idade é estimada em 4,5 bilhões de anos.

Também seria significativamente mais antigo que o Sistema Solar, que surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos.

Em sua estimativa mais extrema, o cometa teria idade próxima à da própria Via Láctea, que começou a se formar há cerca de 13,6 bilhões de anos. O Universo como um todo, por comparação, tem cerca de 13,8 bilhões de anos, segundo as estimativas mais atualizadas.

Os dados também permitem estimar as condições físicas em que o cometa se formou. Segundo o estudo, o 3I/ATLAS provavelmente nasceu em uma região extremamente fria de um disco protoplanetário – o disco de gás e poeira que envolve estrelas jovens e onde planetas e cometas se formam.

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As temperaturas estimadas para esse ambiente giram em torno de –243 °C. Essa região fria e protegida permitiria a preservação de grandes quantidades de moléculas voláteis, como água, monóxido de carbono e outros compostos ricos em hidrogênio.

Essa composição pode ter implicações interessantes para a história química da galáxia. Se a idade estimada estiver correta, ambientes capazes de produzir moléculas complexas – algumas delas associadas aos blocos químicos da vida – podem ter existido muito antes da formação do Sistema Solar.

Quebra-cabeça incompleto

Apesar dos avanços, muitas perguntas continuam sem resposta. É praticamente impossível determinar de qual sistema estelar o 3I/ATLAS veio originalmente. Após ser ejetado de seu sistema natal, o cometa provavelmente vagou pelo espaço interestelar por bilhões de anos.

Durante esse tempo, ele ficou exposto a raios cósmicos e outras formas de radiação de alta energia. Esse processo pode ter alterado parcialmente sua composição química original.

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Há evidências de que o objeto está fortemente irradiado, o que torna mais difícil reconstruir sua história completa. Por isso, os cientistas veem as novas medições como apenas uma peça adicional de um quebra-cabeça muito maior.

E, enquanto os pesquisadores analisam os dados coletados, o cometa continua se afastando rapidamente. Depois de passar pela região interna do Sistema Solar, o 3I/ATLAS agora segue rumo ao espaço profundo. Ele deve fazer sua maior aproximação de Júpiter em meados de março, passando a cerca de 54 milhões de quilômetros do planeta – bem mais perto do que chegou da Terra.

Nos próximos anos, continuará sua trajetória para fora do Sistema Solar. Ele deve cruzar a órbita de Saturno em julho, a de Urano em abril de 2027 e a de Netuno em março de 2028. Depois disso, desaparecerá novamente no espaço interestelar.

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