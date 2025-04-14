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Ciência

Blue Origin lança foguete só com mulheres, incluindo a cantora Katy Perry, para voo suborbital

Além da cantora pop, outras cinco mulheres foram para o espaço e voltaram com sucesso no foguete da empresa de Jeff Bezos.

Por Eduardo Lima 14 abr 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia da equipe feminina da Blue Origin. No sentido horário: Lauren Sanchez, Amanda Nguyuen, Katy Perry, Gayle King, Aisha Bowe e Kerrianne Flynn.
 (Blue Origin/Reprodução)
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A Blue Origin, empresa de exploração aeroespacial de Jeff Bezos, lançou nesta segunda-feira (14) um foguete com tripulação 100% feminina, a primeira vez que isso acontece desde 1963. Entre as tripulantes do breve voo suborbital, que foram ao espaço e voltaram com sucesso, estão a apresentadora de TV Gayle King e a cantora pop Katy Perry.

Além delas, a missão NS-31 também contou com a presença da ex-cientista de foguetes da Nasa Aisha Bowe, da produtora cinematográfica Kerianne Flynn, da ativista de direitos civis Amanda Nguyen e da jornalista Lauren Sánchez, que também é noiva de Bezos. Sánchez foi a responsável por organizar o voo e convidar a tripulação.

O único outro voo espacial com tripulação inteiramente feminina aconteceu em 16 de junho de 1963, quando a cosmonauta Valentina Tereshkova decolou para passar três dias na órbita da Terra. No caso da soviética, que foi a primeira mulher a ir para o espaço, era um pouco mais fácil ter uma tripulação só de mulheres: ela era a única pessoa no foguete.

A viagem durou 10 minutos e meio, tempo suficiente para ouvir o hit Firework de Katy Perry quase três vezes. O foguete reutilizável Blue Origin New Shepard foi lançado às 10:30, horário de Brasília, quase 50 km ao norte da cidade de Van Horn, no Texas.

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Competição pelo espaço

A missão NS-31 foi um voo suborbital, que cruza a atmosfera da Terra, mas não completa uma volta em torno do planeta. Esses voos espaciais turísticos são planejados para ultrapassar a linha Kármán, 100 km acima do nível do mar, reconhecida pela Federação Aeronáutica Internacional como o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço.

Depois que ultrapassaram os 100 km de altitude, as mulheres da tripulação da NS-31 puderam aproveitar alguns minutos de ausência de peso e de vista impressionante. Elas observaram a Terra contra a escuridão do espaço e a Lua. Após 10 minutos de missão, a cápsula pousou de volta no deserto texano com o auxílio de paraquedas.

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Essa é a 31ª missão do foguete reutilizável New Shepard, e a 11ª com tripulação para fazer turismo espacial. Katy Perry não é a primeira celebridade a participar desses voos: William Shatner, o ator que interpretou o capitão Kirk em Star Trek, foi ao espaço aos 90 anos.

O próprio Jeff Bezos, CEO da Amazon e fundador da Blue Origin, ultrapassou a linha de Kármán no primeiro voo tripulado do New Shepard.

A viagem com Katy Perry e companhia é uma boa propaganda para a Blue Origin, que está disputando o mercado das viagens espaciais comerciais com a SpaceX, de Elon Musk. O foguete reutilizável da SpaceX, o Falcon 9, já foi lançado 469 vezes, bem mais que as 31 missões do New Shepard. No começo do ano, a Blue Origin lançou um novo foguete reutilizável, o New Glenn, para competir com o peso-pesado da SpaceX, o Falcon Heavy.

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Por enquanto, a Blue Origin ainda não lançou nenhum astronauta na órbita da Terra, enquanto a SpaceX faz isso regularmente. Ambas empresas estão disputando contratos bilionários de financiamento do governo dos Estados Unidos para realizar suas atividades. Ou seja: há muito mais em jogo nesse lançamento do que levar uma cantora pop para o espaço.

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