Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Certas pimentas têm moléculas que atenuam a própria picância

Esses compostos químicos, no futuro, podem ser usados como antídoto contra a capsaicina – ou retirados artificialmente das pimentas para torná-las ainda mais potentes.

Por Eduardo Lima 1 jun 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
Fotografia de pimentas.
 (Priscila Zambotto/Getty Images)
Continua após publicidade
Certas pimentas têm moléculas que atenuam a própria picância Priorizar nos meus resultados Google

Tem medo de encarar os pratos mais apimentados da culinária mexicana? A ciência pode te ajudar a se aventurar na gastronomia: uma equipe de pesquisadores descobriu compostos químicos encontrados nas pimentas chili que diminuem a picância dos vegetais cheios de capsaicinoides, os compostos químicos responsáveis pela ardência.

A capsaicina, que é a principal dentre essas moléculas, se liga aos receptores nervosos na boca e envia impulsos para o cérebro que são interpretados como se a região estivesse em chamas.

Essa sensação de queimadura é medida pelos fãs de pimenta com a Escala de Scoville, que avalia o grau de picância de todas as plantas do gênero Capsicum. A escala é construída com base na concentração de capsaicina.

Algumas pimentas, porém, não são tão picantes quanto sua posição na Escala de Scoville sugere. Será que a concentração de capsaicina não é o único fator que define a picância? Para investigar isso, uma equipe de cientistas liderados por Devin Peterson, da Universidade Estadual de Ohio, usaram um novo método para determinar a potência percebida de compostos químicos desse tipo.

Siga
Continua após a publicidade

Foi assim que eles descobriram três compostos que conseguem dar uma abaixada no grau de picância das pimentas. No futuro, quem sabe, eles poderão ser usados para criar um condimento anti-pimenta que facilite a ingestão de pratos muito apimentados. A descoberta foi publicada no Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Continua após a publicidade

No tan caliente

A equipe de pesquisadores mediu a concentração de dois capsaicinoides em amostras em pó de dez tipos de pimentas, e “diluiu” todas elas até alcançarem mesmas concentrações dos compostos – o suficiente para um picância moderada, próxima à do molho Tabasco de jalapeño que pode ser comprado no mercado. Essas amostras foram misturadas em molho de tomate e oferecidas para 37 voluntários experimentarem.

Apesar de terem os mesmos níveis de capsaicina, os voluntários perceberam a picância de formas diferentes. Os pesquisadores fizeram mais análises químicas e descobriram três compostos que apareciam mais nas pimentas menos intensas: capsianosídeo I, roseosídio e gingerclicolipídeo A. Todos eles são glicosídeos, ou seja: moléculas que contém glicose.

Continua após a publicidade

Então, os cientistas realizaram um teste mais complexo. Os voluntários provaram duas amostras de pimenta diferentes ao mesmo tempo. Uma delas tinha os compostos que supostamente diminuem a picância, enquanto a outra vinha sem eles. Cada amostra foi depositada em um canto diferente da língua, para impedir que a picância de uma atrapalhasse a percepção da outra.

Avaliando os dois tipos de pimenta ao mesmo tempo, os voluntários afirmaram que a intensidade das pimentas com compostos atenuantes abaixou entre 0,7 e 1,2 pontos numa escala de 15 pontos. Não é um milagre que extingue a picância, mas já é uma diminuição de intensidade considerável.

Continua após a publicidade

A equipe ainda não sabe como esses compostos químicos anti-picância funcionam, mas é evidente que eles interferem de alguma forma receptores nervosos da boca para diminuir a percepção dos sinais de queimadura causados pelas pimentas.

Mais estudos na área podem ajudar a criar pimentas geneticamente modificadas que sejam menos picantes, bem como super-chilis mais apimentadas do que o normal, que não contêm esses compostos. Outra possibilidade é criar um aditivo com os compostos isolados que possa ser usado para diminuir a picância dos pratos.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Gastronomia
Pimenta
Química
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).