Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Ciência

Cientistas afirmam ter criado a primeira célula artificial capaz de crescer e se dividir

Estrutura reproduz algumas das principais funções de uma célula viva, mas ainda depende de ajuda externa para funcionar; os resultados ainda precisam ser confirmados por outros cientistas.

Por Luiza Lopes 7 jul 2026, 18h00
Sequência de seis imagens numeradas de I a VI, mostrando a divisão de uma célula verde em um fundo preto. Em I, uma célula oval. Em II, a célula alonga-se. Em III, a célula começa a se contrair no centro. Em IV, a contração é mais acentuada, formando um 8. Em V, a célula quase se separa, com uma menor e outra maior. Em VI, duas células separadas, uma grande e uma pequena
 (Kate Adamala, Adamala Lab/Montagem sobre reprodução/Divulgação)
Continua após publicidade
Cientistas afirmam ter criado a primeira célula artificial capaz de crescer e se dividir Priorizar nos meus resultados Google

Há décadas, um dos grandes objetivos da biologia é descobrir se seria possível construir uma célula inteiramente do zero usando apenas substâncias químicas. Agora, uma equipe da Universidade de Minnesota afirma ter dado um passo importante nessa direção.

Os pesquisadores criaram uma estrutura artificial chamada SpudCell, capaz de realizar várias funções típicas dos seres vivos: ela se alimenta, cresce, copia seu DNA, divide-se em duas novas células e até compete por alimento com outras semelhantes.

O estudo foi divulgado no servidor de pré-publicações bioRxiv, ou seja, ainda não passou pela revisão por pares, etapa em que outros cientistas analisam a pesquisa antes de sua publicação em uma revista científica.

Se os resultados forem confirmados, será um marco para a biologia sintética. 

Siga

O que torna essa célula diferente?

Esta não é a primeira célula sintética já criada. Em 2010, pesquisadores do Instituto J. Craig Venter produziram uma bactéria cujo DNA havia sido totalmente sintetizado em laboratório.

A diferença é que aquela experiência começou com uma bactéria de verdade. A nova pesquisa tentou fazer o caminho inverso: construir praticamente tudo do zero.

Os cientistas começaram fabricando pequenas bolhas microscópicas de gordura chamadas lipossomas. Elas funcionam como uma versão simplificada da membrana que envolve todas as células.

Continua após a publicidade

Dentro dessas bolhas, colocaram água, moléculas essenciais e um pequeno conjunto de DNA contendo apenas 36 genes. Para comparação, uma bactéria comum possui cerca de 4.400 genes.

O resultado foi a SpudCell, apelidada assim porque lembra uma batata (que pode ser chamada de spud, em inglês) e também faz referência ao Sputnik, símbolo do início da corrida espacial. A líder do estudo, que é polonesa, brincou com a escolha do nome: “Sou feita principalmente de batatas”, disse ao The Guardian.

7 substâncias que foram descobertas por acaso

Depois de pronta, a célula foi mergulhada em uma solução rica em nutrientes. Ela absorvia Trifosfato de Adenosina (ATP), molécula que fornece energia para praticamente toda forma de vida conhecida, e se fundia a pequenas bolhas “alimentadoras”, que carregavam proteínas e outras moléculas necessárias para seu funcionamento.

À medida que recebia esse material, a SpudCell crescia. Quando atingia determinado tamanho, proteínas acumuladas em sua membrana faziam a célula se dividir em duas, cada uma herdando uma cópia do DNA.

Continua após a publicidade

É a primeira vez que uma célula construída inteiramente a partir de componentes não vivos consegue completar esse ciclo de crescimento, replicação do material genético e divisão.

Ela está viva?

Ainda não. A principal limitação é que a SpudCell não consegue fabricar sozinha os ribossomos, estruturas que funcionam como pequenas fábricas de proteínas dentro das células.

Em vez disso, ela precisa receber ribossomos prontos dos pesquisadores por meio das bolhas alimentadoras. Sem esse “reforço”, deixa de funcionar após apenas cinco a dez gerações.

Seu DNA também é extremamente simples. Enquanto o genoma humano possui cerca de 3 bilhões de pares de bases, o da SpudCell tem apenas 90 mil.

Além disso, seu material genético está dividido em sete pedaços separados, que nem sempre são distribuídos corretamente para as células-filhas. Por isso, ela ainda depende totalmente das condições criadas em laboratório.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, a SpudCell conseguiu demonstrar um comportamento associado à evolução.

Os pesquisadores criaram uma versão modificada que captava alimento com mais eficiência. Quando as duas variantes passaram a crescer juntas, a mutante produziu mais descendentes e, depois de cinco gerações, tornou-se predominante, especialmente quando havia escassez de nutrientes.

Isso não significa que a célula esteja evoluindo como um organismo natural, mas mostra que até um sistema artificial pode passar por um processo simples de seleção.

Por que isso importa?

O objetivo da pesquisa não é criar vida artificial para substituir os organismos naturais.

Segundo os cientistas, construir uma célula peça por peça ajuda a responder qual é o conjunto mínimo de componentes necessário para que algo se comporte como um ser vivo.

Continua após a publicidade

Essa compreensão também pode abrir caminho para aplicações práticas. No futuro, células sintéticas poderão ser programadas para fabricar medicamentos, novos materiais ou moléculas que células naturais não conseguem produzir.

Mas isso ainda está distante. “É um artigo muito interessante, mas não acho que isso signifique que estamos perto de criar uma célula totalmente sintética”, afirmou à revista Science a bioquímica da Universidade de Münster Seraphine Wegner, que não estava envolvida na pesquisa.

O próximo desafio da equipe é fazer com que futuras versões da SpudCell consigam fabricar seus próprios ribossomos e deixem de depender do “alimento” fornecido pelos pesquisadores.

Por enquanto, a SpudCell deve ser vista como uma demonstração de que vários comportamentos característicos da vida podem surgir em uma estrutura construída inteiramente com componentes químicos.

Como resumiu o bioengenheiro Drew Endy, da Universidade Stanford, em entrevista ao New York Times, o feito lembra o primeiro voo dos irmãos Wright. “O Wright Flyer voando por 12 segundos não te dá um Boeing 737. Isso é só o começo.”

Publicidade
TAGS:
Biologia
células
DNA
Laboratório
Proteínas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).