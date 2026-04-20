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Ciência

Cientistas alteram DNA da cevada

Nova variante não será usada para produzir cerveja – mas para alimentar bois.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 abr 2026, 14h00
Imagem das mãos de um trabalhador rural cheia de grãos de cevada.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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A nova cevada tem duas diferenças em relação à tradicional: ela contém um teor de gordura mais alto e produz menos metano quando digerida (1). A ideia é utilizá-la como ração bovina – além de fazer os rebanhos engordarem mais depressa, isso pode reduzir as emissões de metano, um dos gases responsáveis pelo aquecimento global (retém até 80 vezes mais calor do que o CO2).
Ela foi criada pela Rothamsted Research, uma instituição de pesquisa fundada em 1843 pelo cientista e empresário inglês John Lawes (criador de uma das primeiras fábricas de fertilizante artificial). A nova variante não é transgênica, ou seja, não contém DNA vindo de outros organismos.
Os pesquisadores removeram uma “letra” de dois genes presentes na cevada, o SDP1A e SDP1B, que produzem enzimas decompositoras de lipídeos. Com a mudança, esses genes param de funcionar – e a planta passa a acumular cerca de 3% mais gordura nos tecidos conforme cresce. 
Além de tornar a cevada mais calórica, isso inibe a multiplicação das bactérias produtoras de metano no sistema digestivo dos bois. 
Agora, a nova planta está sendo analisada pelo governo britânico, que poderá liberar o seu cultivo no país.
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Fonte 1. “Precision bred organism marketing notice (reference: PBM/25/HOVU/001)”, Department for Environment, Food & Rural Affairs, governo do Reino Unido.
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Aquecimento global
Cerveja
Genética
mudanças climáticas
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