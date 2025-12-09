Em 2007, o artista plástico Carlos Zílio usou esmalte sintético para pintar sobre uma tábua uma obra pequena e bem simples, a qual chamou de “Homem construtivista excitado”. O tal “homem” é uma simples linha reta, perfeitamente vertical, que é cruzada no meio por outra, horizontal, que dispensa comentários.

A brincadeira aqui é usar as abstrações geométricas do construtivismo e desenhar o ser humano da maneira mais simples possível. No caso, Zílio enfatiza aquilo que, desde os primórdios, distinguiu os seres humanos dos demais animais: somos bípedes distintamente verticais.

Coluna ereta, cabeça erguida e um pé na frente do outro. Só nós, humanos, caminhamos desse jeito, e isso por causa de uma estrutura para a qual o “homem construtivista” também aponta (de um jeito bem vulgar): nossa pelve. Ao longo da evolução, nossos quadris passaram por alterações em suas estruturas ósseas que foram essenciais para dar ao ser humano equilíbrio sobre duas pernas.

O que mudou, mais especificamente, foram dois ossos da pelve, simétricos e côncavos (curvados para dentro), quase no formato de duas cumbucas, que são colados à coluna vertebral, chamados ílios. Quando repousamos as mãos na cintura, é nos ílios que nos apoiamos.

Mas, afinal, como essas mudanças aconteceram? Isso ninguém sabe ao certo. Há pouco tempo, porém, um grupo de pesquisadores identificou dois passos importantes nesse desenvolvimento.

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Em artigo publicado na Nature, os cientistas afirmaram que uma série de alterações no funcionamento de genes antigos durante a fase embrionária – ativados em lugares novos, ou ativando e desativando em momentos diferentes – foram peças-chave para que o humano caminhasse em direção ao bipedismo.

Virado do avesso

Um sem-fim de mutações acontece o tempo todo com os seres vivos. Genes ativam, desativam, reativam e interagem entre si, modificando certos processos até o ponto que, como nesse caso, um osso passa a se formar de um jeito completamente avesso ao que era antes.

Se a alteração traz algum tipo de vantagem no ambiente no qual determinado ser vivo está inserido, então há grandes chances que esses indivíduos prosperem e passem a mutação adiante. Foi o que aconteceu com os nossos antepassados que nasceram com um quadril que facilitou a caminhadinha.

Para entender essas mudanças, primeiro a pesquisadora Gayani Senevirathne, co-autora do estudo, analisou amostras de tecido fetal humano e observou tanto as células que se juntam para formar o ílio como também os genes que desligam e ligam durante a formação desse osso. Dessa análise, saiu um modelo tridimensional do ílio humano, na fase embrional.

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A pesquisadora fez o mesmo com embriões de ratos e comparou os dois. Depois, verificou os de primatas – chimpanzés, gibões, entre outros, totalizando 18 espécies analisadas –, comparando-os também com as outras amostras.

O resultado: o ílio dos ratos e dos primatas se desenvolve de maneiras muito parecidas. Em cada lado da espinha dorsal, paralelamente, hastes feitas de cartilagem se formam e crescem até se fundirem à coluna, virando osso.

Nos humanos, no entanto, a história é outra.

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No nosso corpo, durante sétima semana do desenvolvimento, o processo muda radicalmente de eixo. Uma única haste se estende por debaixo e perpendicular à coluna, com uma ponta direcionada para frente e outra para trás (para simplificar, imagine uma versão embrionária e levemente mais complicada do “homem construtivista”). Ela cresce e alarga até tomar a forma do ílio, mantendo a mesma orientação, mas ossificando em momentos e lugares diferentes.

O ílio resultante é mais largo e lateral. Somada a um alargamento do sacro (o osso triangular logo na base da coluna vertebral), essa alteração foi o que possibilitou a curvatura natural da nossa lombar.

Acompanhando os ossos, a musculatura do quadril mudou de acordo. Com o novo formato da pelve, extensores se tornaram adutores, e os músculos da bunda tinham novos pontos de ancoragem imprescindíveis para garantir o equilíbrio em um eixo vertical.

O que nada disso explica é a vantagem evolutiva de todas essas mudanças. Humanos, comparados a outros animais, correm de um jeito bem… medíocre. Somos lentos e usamos o dobro de energia que qualquer outro mamífero do nosso tamanho.

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No entanto, uma das possíveis vantagens levantadas por cientistas não tem a ver com a intensidade da corrida, e sim com sua duração. Quadrúpedes, como nossos parentes primatas, correm bem mais rápido e por curtas distâncias. Já nós somos muito melhor preparados para corridas longas e demoradas, coisa que nenhum outro primata faz.

Os genes usados nesse processo de formação do ílio são os mesmos que nos macacos e nos ratinhos. Mas eles funcionam de maneira diferente – o estudo sugere que eles reagem a moléculas liberadas pelas células vizinhas ao osso, interagindo também com o sacro.

Em entrevista à Science, a geneticista Kimberly Cooper, da Universidade da Califórnia em San Diego, ressaltou o quanto que essas interações entre genes são complicadas. “Interações incrivelmente complexas tiveram que acontecer para remodelar a pelve humana, e é maravilhoso que ainda não entendemos esse processo”.

Essa mudança radical, que, entre 6 e 4 milhões de anos atrás, deu o suporte necessário aos músculos que propiciaram a caminhada em duas pernas, foi apenas a primeira. A segunda alteração se deu quando nossos bebês começaram a ficar cabeçudos demais.

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Há 2 milhões de anos, o cérebro dos seres humanos começou a crescer. Por um motivo muito simples: aprendemos a cozinhar. O cozimento propiciou uma quantidade enorme de calorias adicionais que, por sua vez, possibilitaram a criação de mais neurônios.

Mesmo assim. A inteligência independe do tamanho do cérebro. A pressão para que nos tornássemos mais espertos provavelmente veio de vantagens ecológicas, sociais e culturais, facilitando a busca por recursos e alimentos, a cooperação entre indivíduos e o acúmulo de conhecimento.

À medida que o cérebro crescia, nossos crânios também se expandiram, de forma que atravessar a cavidade pélvica durante o parto de repente virou um grande problema. A resposta da seleção natural foi favorecer ossos adaptados a uma pelve mais abaulada, que facilitassem o parto, e o ílio mudou de acordo. Além disso, o novo formato da pelve deu aos órgãos e, durante a gravidez, ao feto, um leito sobre o qual repousar.

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