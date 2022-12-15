Cientistas fabricam metal descoberto no espaço

O metal se chama tetrataenita, e só existe em asteroides – mas, agora, também pode ser produzido em laboratório. Duas equipes de pesquisadores, trabalhando separadamente nas universidades de Cambridge (Reino Unido) e Northeastern (EUA), anunciaram a criação de dois processos (1) simples e baratos para sintetizar esse material, que foi descoberto em pedaços de meteoritos.

Trata-se de uma liga de ferro e níquel (a taenita, que existe na Terra), só que com os átomos organizados em cristais de quatro faces – daí o “tetra” do nome.

Parece uma daquelas novidades que só interessam a cientistas, mas não é: a tetrataenita serve para fazer ímãs muito fortes, como os usados em turbinas eólicas e nos motores dos carros elétricos – hoje dependentes das chamadas “terras raras”, que são minerais caros e escassos (81% de todas as reservas ficam em um só país, a China).

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Fonte Direct Formation of Hard-Magnetic Tetrataenite in Bulk Alloy Castings. Y Ivanov e outros, 2022.