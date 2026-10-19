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Ciência

Como surgiram os olhos em animais vertebrados?

Estudo apresenta uma nova proposta para a evolução desses órgãos.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 14h00
Olho de peixe em close-up, com a pupila preta e íris cinza, em um fundo de faixas coloridas: verde-oliva, verde-escuro, rosa, laranja e amarelo-mostarda. A imagem tem textura granulada e arranhões, como uma foto antiga
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Olhos de insetos, polvos e vertebrados (mamíferos, aves, répteis, peixes, anfíbios) fazem a mesma coisa – captar luz e formar imagens –, mas são construídos de jeitos diferentes. Os nossos se formam no embrião como uma extensão dos tecidos do cérebro. Os de moscas e polvos, por outro lado, se formam a partir da pele da cabeça. Por quê?

Uma nova pesquisa (1) propõe a seguinte hipótese: há cerca de 600 milhões de anos, um ancestral dos vertebrados – um animalzinho parecido com um verme – passou a viver parado, filtrando comida da água. Sem precisar enxergar muito, perdeu o par de olhos que tinha, que eram “de polvo”. Sobrou só um detector simples no alto da cabeça, capaz de diferenciar dia e noite ou em cima e embaixo (embaixo, evidentemente, é onde há menos luz).

Quatro mamíferos que são venenosos (sim, isso existe)

Quando os descendentes desse verme voltaram a nadar ativamente, a visão voltou a ser importante, e esse detector central, que era uma extensão do sistema nervoso, se ramificou para dar origem a um novo par de olhos – olhos como os nossos, que se ramificam do cérebro em vez de nascerem como estruturas cutâneas. Por sua vez, o nódulo lá no meio deu origem à glândula pineal. Ela produz melatonina, justamente a molécula responsável por avisar nosso corpo de que é noite (e hora de descansar).

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Fonte 1. “Evolution of the vertebrate retina by repurposing of a composite ancestral median eye”, Current Biology.

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evolução
olhos
visão
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