Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Como um “déjà-vu” debaixo d’água levou ao primeiro mapa global dos primos dos corais

Parentes dos corais, os zoantídeos compartilham semelhanças com populações distantes que desafiam explicações evolutivas simples

Por Sthephany Oliveira* 31 Maio 2026, 16h00
Close-up de um coral marinho com múltiplos pólipos tubulares de cor bege-claro e centros escuros, dispostos irregularmente, criando uma textura orgânica e repetitiva
 (Jornal da USP/Arquivo pessoal/Marcelo V Kitahara/Reprodução)
Continua após publicidade
Como um “déjà-vu” debaixo d’água levou ao primeiro mapa global dos primos dos corais Priorizar nos meus resultados Google

Este texto foi publicado originalmente no Jornal da USP.

Os zoantídeos ou zoantários – invertebrados semelhantes aos corais – são organismos que formam colônias multicoloridas e vibrantes em ambientes marinhos, mas ainda muito menos estudados que os peixes e corais duros em termos de padrões biogeográficos.

Em um mergulho habitual para coletar informações de pesquisa, a oceanógrafa Maria Eduarda Santos se deu conta de que as espécies de zoantídeos que observou nos mares do Brasil eram quase indistinguíveis das que encontrou em outros mares pelo mundo, algo muito incomum em outros grupos. Os corais duros e os peixes, por exemplo, apresentam grande variedade de um oceano para outro.

Examinando a literatura disponível, em conjunto com novos registros e dados morfológicos e de sequenciamento genético, Duda Santos estabeleceu a primeira avaliação biogeográfica global de zoantídeos. Os achados renderam um artigo científico na revista Frontiers of Biogeography.

Siga

Após a análise de trechos mostrar que a semelhança também estava no DNA, em um novo trabalho, a pesquisadora do Centro de Biologia Marinha (Cebimar) da USP pensou em ir mais longe e sequenciar todo o código genético, o genoma, com bilhões de pares de bases – apesar do custo e da demora. O resultado surpreendeu. “A gente achou que pelo menos fosse haver mais diferenças. E não houve! É bem diferente do que a gente vê para outros grupos de animais marinhos”, diz ela.

Agora os pesquisadores se dedicam a entender tamanha similaridade. O grupo pretende analisar o genoma nuclear, conjunto de material genético localizado no núcleo das células eucarióticas, que parece anunciar algumas novidades em relação aos resultados anteriores e que deve render outra publicação sobre os zoantídeos em breve.

Mulher mergulhadora flutuando sobre um recife de coral, vestindo roupa de mergulho preta e azul, cilindro de oxigênio e nadadeiras amarelas, bolhas subindo à superfície
Entre recifes e o azul profundo, durante um trabalho de campo na Malásia, a pesquisadora Duda observa de perto e fotografa a biodiversidade marinha, registrando organismos como corais e zoantídeos em seus hábitats naturais. (Jornal da USP/Arquivo pessoal/Marcelo V Kitahara/Reprodução)
Continua após a publicidade
Continua após a publicidade

Segredos do fundo do mar

No oceano Indo-Pacífico, no geral se veem muito mais espécies de animais que no Atlântico, que é muito menor e mais jovem. “Quando consideramos o processo de separação entre a África e a costa brasileira, há cerca de 200 milhões de anos, foi formado o oceano Atlântico. Por isso, no Indo-Pacífico, houve muito mais tempo e espaço para as espécies evoluírem e se diferenciarem”, explica a pesquisadora.

Mas, naquele mergulho, a pesquisadora se espantou com a aparência estranhamente semelhante das famílias de zoantários no Japão com as que encontrou no Brasil. “O Indo-Pacífico apresenta uma biodiversidade muito maior que o Atlântico, especialmente na região da Indonésia, Filipinas e Malásia, onde tem diversas ilhas e hábitats, que a gente chama de Triângulo dos Corais. Procurando pelos zoantídeos, percebemos que eles parecem os mesmos. Notamos apenas duas famílias diferentes, mas é provável que elas também existam no Atlântico e nós apenas ainda não as tenhamos encontrado.”.

Uma ordem cosmopolita

Segundo Duda Santos, a explicação para os materiais genéticos serem tão semelhantes entre os zoantídeos pelo mundo é que, pelo que os estudos apontam, o genoma mitocondrial evolui muito devagar para esse tipo de hexacorais.

Embora diferenças ecológicas possam levar ao surgimento de novas espécies no ambiente marinho, esse provavelmente não é o caso dos zoantários do Atlântico e do Indo-Pacífico. O mais provável é que seus ancestrais fossem cosmopolitas, isto é, distribuídos globalmente, e que, quando os oceanos tropicais se separaram por mudanças geológicas relativamente recentes, essas populações tenham sido isoladas em bacias diferentes. Mas esse isolamento geográfico não foi suficiente para diferenciar os zoantários, o que acabou levando à formação de espécies “irmãs”, muito semelhantes entre si, mesmo em regiões muito distantes do globo.

Apesar dessas barreiras oceânicas, ainda existe alguma troca de água (e potencialmente de organismos) entre o oceano Índico e o Atlântico Sul, graças a porções da corrente marítima quente das Agulhas, que às vezes avançam para o Atlântico. Esse fluxo tem o potencial de manter certa conexão entre populações marinhas, como peixes de recife, e fortalecer o espalhamento de zoantídeos idênticos pelos oceanos.

Os autores propõem que alguns zoantários se tornaram altamente adaptáveis, capazes de viver em diferentes ambientes marinhos e se espalhar amplamente pelos oceanos, mas reforçam que o estudo é uma tentativa inicial de caracterizar as similaridades morfológicas dos zoantários irmãos. Segundo os pesquisadores, ainda é preciso estudar os processos por trás desse padrão, além de desenvolver mais trabalhos na área de taxonomia e ecologia dessas espécies, que podem contribuir no monitoramento e administração dos ecossistemas marinhos. Na continuidade do trabalho, a equipe irá mirar na análise do genoma nuclear, localizado no núcleo das células eucarióticas em busca de novas informações.

Coral marrom-claro com cavidades ovais escuras, cercado por corais vermelhos e azuis no fundo do mar
Fixado entre rochas, o zoantídeo Palythoa tuberculosa tem seus pólipos retraídos e cria uma superfície cheia de relevos e padrões geométricos naturais. (Jornal da USP/Arquivo pessoal/Maria E. A. Santos/Reprodução)
Continua após a publicidade

Segundo Duda Santos, a explicação para os materiais genéticos serem tão semelhantes entre os zoantídeos pelo mundo é que, pelo que os estudos apontam, o genoma mitocondrial evolui muito devagar para esse tipo de hexacorais.

Embora diferenças ecológicas possam levar ao surgimento de novas espécies no ambiente marinho, esse provavelmente não é o caso dos zoantários do Atlântico e do Indo-Pacífico. O mais provável é que seus ancestrais fossem cosmopolitas, isto é, distribuídos globalmente, e que, quando os oceanos tropicais se separaram por mudanças geológicas relativamente recentes, essas populações tenham sido isoladas em bacias diferentes. Mas esse isolamento geográfico não foi suficiente para diferenciar os zoantários, o que acabou levando à formação de espécies “irmãs”, muito semelhantes entre si, mesmo em regiões muito distantes do globo.

Apesar dessas barreiras oceânicas, ainda existe alguma troca de água (e potencialmente de organismos) entre o oceano Índico e o Atlântico Sul, graças a porções da corrente marítima quente das Agulhas, que às vezes avançam para o Atlântico. Esse fluxo tem o potencial de manter certa conexão entre populações marinhas, como peixes de recife, e fortalecer o espalhamento de zoantídeos idênticos pelos oceanos.

Os autores propõem que alguns zoantários se tornaram altamente adaptáveis, capazes de viver em diferentes ambientes marinhos e se espalhar amplamente pelos oceanos, mas reforçam que o estudo é uma tentativa inicial de caracterizar as similaridades morfológicas dos zoantários irmãos. Segundo os pesquisadores, ainda é preciso estudar os processos por trás desse padrão, além de desenvolver mais trabalhos na área de taxonomia e ecologia dessas espécies, que podem contribuir no monitoramento e administração dos ecossistemas marinhos. Na continuidade do trabalho, a equipe irá mirar na análise do genoma nuclear, localizado no núcleo das células eucarióticas em busca de novas informações.

Foi no contexto desse levantamento que Duda Santos se interessou por mapear a diversidade desses organismos em escalas grandes, indo até o Japão. Com o choque causado pela semelhança entre as espécies observadas do outro lado do mundo, ela incluiu a evolução dos zoantídeos na sua pesquisa sobre os animais.

Continua após a publicidade

Atualmente no Havaí, a pesquisadora relatou ao Jornal da USP que coletou e organizou dados por mais de dez anos para o projeto que culminou na publicação do artigo sobre a evolução e biogeografia desse grupo multicolorido de animais marinhos.

Agrupamento de anêmonas-do-mar ou pólipos de coral, com corpos tubulares esbranquiçados e translúcidos, cobertos por pequenas partículas, e tentáculos finos e transparentes que se estendem para fora, contra um fundo escuro
Em detalhe ampliado, os pólipos de um zoantídeo exibem seus tentáculos translúcidos abertos na água. Esses pequenos organismos coloniais, parentes dos corais e das anêmonas, usam os tentáculos para alimentação e interação com o ambiente marinho. (Jornal da USP/Alvaro E. Migotto / Cifonauta/Reprodução)

O estudo contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Sociedade Japonesa para Promoção da Ciência. Foi conduzido em colaboração com Florence Evacitas (Universidade das Philippines Cebu, Philippines), Debora Pires (Museu Nacional do Rio de Janeiro, Brasil); Allen Collins, Annie Evankow, Rebecca Bernardos (Museu Nacional Smithsonian de História Natural, U.S.A) e Jan Vicente e Holly Bolick (Museu Bernice Pauahi Bishop, Hawaii, U.S.A).

O artigo Global biogeography of zoantharians indicates a weak genetic differentiation between the Atlantic and Indo-Pacific oceans, and distinct communities in tropical and temperate provinces pode ser acessado neste link.

Mais informações: e-mail santos.mariaea@gmail.com , com Maria Eduarda Santos

Continua após a publicidade

*Estagiária sob orientação de Tabita Said

Publicidade
TAGS:
animais
Animais aquáticos
CORAL
evolução
usp
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).