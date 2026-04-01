Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Cuscuz, quiches e cookies: o que os astronautas da Artemis II vão comer a caminho da Lua

O cardápio espacial evoluiu muito nos últimos anos – e a tripulação terá mais de 180 opções diferentes de refeições e bebidas durante a viagem.

Por Bruno Carbinatto 1 abr 2026, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografia das tripulações principal e reserva da missão Artemis 2 praticam refeições em um simulador. Da esquerda para a direita: Jenni Gibbons, tripulação reserva (Agência Espacial Canadense); Victor Glover, tripulação principal (NASA); e Christina Koch, tripulação principal (NASA).
Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, comendo durante uma simulação do voo espacial. (NASA/Robert Markowitz/Divulgação)
Continua após publicidade
Cuscuz, quiches e cookies: o que os astronautas da Artemis II vão comer a caminho da Lua Priorizar nos meus resultados Google

Se você acha difícil planejar o cardápio da semana, imagina ter que cozinhar sem fogão, sem geladeira, na microgravidade e a caminho da Lua.

Os quatro astronautas da missão Artemis II terão esse desafio nos próximos dias. Na nave Orion, que está prevista para decolar na noite desta quarta-feira (1), Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (todos da Nasa) e Jeremy Hansen (da Agência Espacial do Canadá) vão seguir uma dieta limitada, ainda que bem mais diversa do que em missões espaciais passadas. Esta é a primeira missão tripulada à Lua desde a Apollo 17, em 1972.

O cardápio espacial costuma ser pouco apetitoso, por motivos óbvios. O espaço físico limita a quantidade e a variedade de alimentos a bordo, e há poucas formas de preparar as refeições (não é possível acender uma chama lá dentro, é claro). As refeições também não podem gerar muitas migalhas, por causa da falta de gravidade.

Siga

Por muito tempo, a comida de astronauta se assemelhava mais a “rações” prontas para comer, com todos os nutrientes necessários para o corpo, mas nada saborosas e pouco variadas.

Nas últimas décadas, a culinária espacial avançou bastante. Na Estação Espacial Internacional (ISS), que fica na órbita da Terra e sempre abriga uma equipe de astronautas, há uma série de “luxos”: geladeira para armazenar itens e, às vezes, alimentos frescos, já que o reabastecimento é feito com uma certa frequência.

Continua após a publicidade

Na Órion, a caminho da Lua, o quarteto de astronautas não poderá contar com essa comodidade. Não há equipamento de refrigeração na nave, o que significa que todos os alimentos precisam ser não perecíveis, o que inclui itens liofilizados e desidratados. A tripulação vai hidratar as comidas e as bebidas e, se necessário, poderá esquentar as refeições em um pequeno aparelho.

Júpiter é menor do que pensávamos, revelam novos dados

Segundo a Nasa, a dieta da Artemis II foi feita por profissionais de nutrição e leva em conta a ingestão de calorias, a necessidade de hidratação diária e o consumo de nutrientes essenciais – além de, é claro, o conforto e os gostos individuais dos tripulantes.

Continua após a publicidade

Considerando todas essas adversidades, até que o cardápio lunar não é de todo ruim: os astronautas irão degustar tortillas mexicanas, cuscuz marroquino com castanhas, quiches de vegetais, peito bovino com barbecue, pão branco, linguiça, macarrão com queijo, granola com blueberries, amêndoas e cajus, vagens apimentadas e salada de manga, entre várias outras opções.

Para deixar as comidas menos sem graça, há diversas opções de molhos e temperos: mostarda, manteiga vegetal, mel, geleia, xarope de maple (popular no Canadá, país do astronauta Jeremy Hansen) e cinco tipos de molho de pimenta, entre outros.

Para beber, haverá café, chá verde, smoothie de manga, sidra de maçã, limonada e outras bebidas prontas, com sabores variados como abacaxi, cacau e morango – a maioria em pozinho, que precisa ser hidratado antes do consumo. A quantidade desses drinks, porém, é mais limitada: cada astronauta tem direito a apenas dois por dia.

Continua após a publicidade

E, para quando bater aquela vontade de docinho, a Orion também terá uma série de sobremesas: cookies, chocolate e bolinhos, por exemplo.

No total, há 189 itens diferentes no cardápio da missão, segundo a Nasa, incluindo 10 tipos de bebidas.

O planejamento alimentar prevê café da manhã, almoço e jantar, e os alimentos são armazenados de maneira variada em embalagens distintas, cada uma comportando opções suficientes para alimentar uma pessoa por dois ou três dias. Uma vez aberto um desses pacotes, os astronautas podem escolher o que comer em cada refeição, com certa liberdade.

Continua após a publicidade

Mas há algumas limitações. Comidas que precisam ser hidratadas exigem acesso ao sistema de água potável da Órion, que nem sempre fica ativo. Nas fases de lançamento, pouso e em outros momentos críticos, esse aparelho não funciona, então os astronautas terão que comer apenas as opções prontas para o consumo.

Todo o cardápio foi montado meses antes, com participação ativa da tripulação, que inclusive testou o preparo e o consumo dos alimentos em simulações, para saber como o processo funciona na microgravidade.

Publicidade
TAGS:
apollo
Ártemis
astronauta
Astronomia
espaço
Espaço Sideral
Homem na Lua
Lua
Missão Artemis II
Programa Artemis
Viagem ao espaço
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).