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Ciência

Dentes de 400 mil anos apontam cruzamento entre denisovanos e Homo erectus

Análise genética de seis dentes pode ser a evidência mais antiga de cruzamento entre humanos de espécies diferentes.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 14 Maio 2026, 10h00
Dente molar de um Homo erectus, com duas raízes e coroa amarelada, exibindo desgaste e manchas escuras, sobre fundo branco com régua milimetrada no topo
 (Qiaomei Fu, Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia, Academia Chinesa de Ciências/Divulgação)
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A análise genética de fósseis começou a se desenvolver nos anos 1980. Desde então, pesquisadores têm revisitado achados arqueológicos com novas técnicas para desvendar informações que antes eram inacessíveis.

O processo, porém, é complexo e demorado. O material orgânico dos fósseis se degrada com o tempo, e o DNA raramente sobrevive por centenas de milhares de anos. Por isso, muitos estudos se concentram na análise de proteínas, que são codificadas pelos genes e podem fornecer pistas importantes sobre a composição genética dos indivíduos. 

Foi justamente esse o desafio de um grupo de pesquisadores chineses, que se propuseram a reanalisar fósseis de dentes de Homo erectus datados de cerca de 400 mil anos. A espécie é uma das mais antigas do gênero Homo, ancestrais dos humanos modernos, e foi a primeira a andar de forma completamente ereta. O fóssil é anterior à nossa própria espécie (Homo sapiens), que surgiu há cerca de 300 mil anos.

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A pesquisa foi liderada por Qiaomei Fu, do Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, e publicada esta semana no periódico Nature. O trabalho analisou seis dentes de erectus, sendo cinco pertencentes a indivíduos masculinos e um a uma mulher. Os fósseis vieram de três sítios arqueológicos da China: Zhoukoudian, Hexian e Sunjiadong. 

Os dentes são considerados uma fonte especialmente valiosa para esse tipo de pesquisa, porque o esmalte consegue preservar proteínas por muito tempo. Nesse caso, a análise química do esmalte revelou uma informação valiosa capaz de mudar a forma tradicional de enxergar a evolução humana – que, diga-se de passagem, está longe de ser linear. 

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Um dente do Homo erectus, irregular e arredondado, posicionado sobre uma superfície cinza, com réguas de medição em centímetros e polegadas nas bordas inferior e esquerda
(Qiaomei Fu, Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia, Academia Chinesa de Ciências/Divulgação)

Em todos os fósseis, os pesquisadores identificaram uma variante genética em uma proteína do esmalte dentário chamada ameloblastina. A grande questão é que essa mesma variante já havia sido encontrada anteriormente em fósseis atribuídos aos denisovanos, um misterioso grupo de hominídeos conhecido por pouquíssimos registros fósseis. Sua dispersão e tempo de existência ainda são mistérios para os cientistas.

A descoberta sugere que houve cruzamento entre Homo erectus e denisovanos. A hipótese levantada pelos pesquisadores é que, há cerca de 400 mil anos, populações de Homo erectus e denisovanos se encontraram, reproduziram e tiveram descendentes. Milhares de anos depois, neandertais e Homo sapiens também se cruzariam.

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Evolução dos humanos acelerou nos últimos 10 mil anos

 

 

Em estudos recentes, o DNA denisovano já havia sido identificado em algumas populações modernas. Essa nova descoberta é mais um indício da conexão entre nós e essa espécie enigmática. O DNA humano preserva os chamados “genes superarcaicos”, pequenos fragmentos herdados de espécies humanas mais antigas que participaram da nossa história evolutiva. 

Trata-se da primeira evidência genética direta de cruzamento entre denisovanos e Homo erectus. Além disso, é o indício mais antigo de mistura genética entre hominídeos de diferentes espécies. A ciência já sabia que diferentes espécies humanas coexistiram na Terra durante milhares de anos, mas ainda existiam poucas evidências concretas de cruzamentos entre grupos tão antigos. 

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Além disso, os cientistas identificaram outra variante da mesma proteína nos dentes analisados. Até o momento, ela parece ser exclusiva do Homo erectus, já que nunca foi encontrada em nenhuma outra espécie do gênero Homo

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