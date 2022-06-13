Dormir com alguém pode melhorar a qualidade do sono, sugere estudo
Pesquisa da Universidade do Arizona indica que quem passa as noites acompanhado tende a dormir melhor e ter mais saúde mental - mas ainda não está claro se existe um efeito direto, ou apenas uma correlação, entre as coisas. Entenda por que.
Uma pesquisa da Universidade do Arizona indicou que dormir acompanhado pode melhorar a qualidade do sono. Cerca de mil adultos dos Estados Unidos responderam a pesquisas sobre a sua rotina de sono, bem como questionários de qualidade de vida.
Comparados com as pessoas que dormiam sozinhas, os que dividiam a cama com um cônjuge relataram menos cansaço e mais facilidade para dormir – também apresentaram índices mais baixos de depressão, ansiedade e estresse.
Por outro lado, os que compartilhavam a cama com filhos na maioria das noites relataram insônias mais severas e menos controle do sono do que os solitários.
Geralmente, as pessoas em bons relacionamentos amorosos apresentam melhor saúde física e mental do que os solteiros. Sendo assim, não está claro se as melhorias são fruto do sono conjunto ou da qualidade do romance em geral.
A maioria dos estudos que discutem as diferenças na companhia do sono se baseiam em auto relatos – assim como este. Os próprios participantes contam como percebem seu descanso. São poucas as pesquisas que abordam a influência nas fases neurológicas do sono. Mas elas existem.
Um outro estudo, por exemplo, revela que casais que dormem juntos têm um aumento na duração do sono REM – a fase em que acontecem os sonhos. E que, mesmo dormindo, seus movimentos são muito similares.
O estudo da Universidade do Arizona não estabelece uma relação causal entre os eventos. Ou seja, não é possível dizer de que forma dormir acompanhado afeta o sono de alguém, ou se de fato traz benefícios – só afirmar que há uma correlação.
A pessoa pode achar que dormiu melhor, mas, na verdade, só está contente de ficar ao lado da pessoa amada. Até agora não é certo se dividir o cobertor é realmente um bom investimento na qualidade de sono, ou só uma romântica impressão.