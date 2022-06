Dormir com alguém pode melhorar a qualidade do sono, sugere estudo

Uma pesquisa da Universidade do Arizona indicou que dormir acompanhado pode melhorar a qualidade do sono. Cerca de mil adultos dos Estados Unidos responderam a pesquisas sobre a sua rotina de sono, bem como questionários de qualidade de vida.

Comparados com as pessoas que dormiam sozinhas, os que dividiam a cama com um cônjuge relataram menos cansaço e mais facilidade para dormir – também apresentaram índices mais baixos de depressão, ansiedade e estresse.

Por outro lado, os que compartilhavam a cama com filhos na maioria das noites relataram insônias mais severas e menos controle do sono do que os solitários.

Geralmente, as pessoas em bons relacionamentos amorosos apresentam melhor saúde física e mental do que os solteiros. Sendo assim, não está claro se as melhorias são fruto do sono conjunto ou da qualidade do romance em geral.

A maioria dos estudos que discutem as diferenças na companhia do sono se baseiam em auto relatos – assim como este. Os próprios participantes contam como percebem seu descanso. São poucas as pesquisas que abordam a influência nas fases neurológicas do sono. Mas elas existem.

Um outro estudo, por exemplo, revela que casais que dormem juntos têm um aumento na duração do sono REM – a fase em que acontecem os sonhos. E que, mesmo dormindo, seus movimentos são muito similares.

O estudo da Universidade do Arizona não estabelece uma relação causal entre os eventos. Ou seja, não é possível dizer de que forma dormir acompanhado afeta o sono de alguém, ou se de fato traz benefícios – só afirmar que há uma correlação.

A pessoa pode achar que dormiu melhor, mas, na verdade, só está contente de ficar ao lado da pessoa amada. Até agora não é certo se dividir o cobertor é realmente um bom investimento na qualidade de sono, ou só uma romântica impressão.