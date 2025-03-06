Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Ilha de Nauru vende passaportes por US$ 105 mil para tentar se salvar da elevação do nível do mar

O dinheiro das cidadanias será usado para realocar as pessoas que vivem na costa ameaçada pela crise climática. Entenda o projeto.

Por Eduardo Lima 6 mar 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia da praia de Aiwo que é a principal orla de Nauru.
 ((c) HADI ZAHER/Getty Images)
Continua após publicidade
Ilha de Nauru vende passaportes por US$ 105 mil para tentar se salvar da elevação do nível do mar Priorizar nos meus resultados Google

A ilha de Nauru, no sudoeste do Oceano Pacífico, só tem 21 km2, 2.100 campos de futebol. É o menor país insular do mundo, com 12 mil habitantes – mas, se você quiser, dá para ser cidadão desse refúgio paradisíaco na Oceania.

O governo de Nauru está vendendo “passaportes dourados” por, no mínimo, US$ 105 mil (R$ 606 mil). Não é preciso se mudar para lá. A ideia, na verdade, é arrecadar fundos para ações de proteção contra as mudanças climáticas.

Nauru é um dos países mais afetados pela crise climática. Ele periga sumir do mapa por causa do aumento do nível do mar causado pelo aquecimento global, além de problemas com eventos climáticos extremos como tempestades e erosão da linha costeira. Um país tão pequeno – o terceiro menor do mundo – é afetado de forma desproporcional numa crise causada por nações muito maiores e mais ricas.

De acordo com o governo de Nauru, a venda de cidadanias vai financiar um projeto para transferir e realocar 90% da população da ilha, que vive na costa, para áreas mais elevadas, e construir uma nova comunidade.

Siga
Continua após a publicidade

Não é a primeira vez que vendem passaportes

De acordo com a Nasa, num cenário de 3 °C de aquecimento até 2100, Nauru enfrentaria 69 cm de elevação do nível do mar. Isso vai aumentar – e muito – as enchentes na região. O aumento do nível do mar na área é de duas a três vezes mais rápido que a média global, e essa invasão da água marinha põe em risco os estoques naturais de água doce e de plantações.

Além da questão climática, Nauru é um país frágil: sua economia não consegue se sustentar sozinha, dependendo de ajuda externa. Por anos, a principal atividade econômica da ilha foi a mineração de fosfato – o que fez de Nauru um dos países mais ricos per capita do mundo. Porém, a mineração sem controle devastou o território e deixou 80% da área inabitável.

Continua após a publicidade

Depois disso, na década de 1990, Nauru virou um paraíso fiscal, vendendo passaportes, e até recebeu dinheiro da Austrália para hospedar um centro de detenção para imigrantes entre 2001 e 2007, que ficou marcado por mortes de detentos e violações de direitos humanos.

Agora, o país já não é mais considerado um paraíso fiscal, mas a venda de “passaportes dourados” levanta novas bandeiras vermelhas financeiras sobre Nauru. A primeira tentativa não deu muito certo: os passaportes foram parar até na mão de terroristas da Al Qaeda.

Continua após a publicidade

É uma situação complicada, onde a única forma de conseguir dinheiro para a ilha se proteger contra a crise climática depende de repetir algo que já foi feito no passado, com resultados controversos.

Para tentar melhorar a situação, eles vão proibir a venda de cidadania para pessoas com antecedentes criminais. Além disso, eles vão vetar passaportes para cidadãos de países considerados como nações de alto risco pela Organização das Nações Unidas (ONU), como a Coreia do Norte e a Rússia. O passaporte de Nauru permite entrada sem visto em 89 países, como o Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos e Hong Kong.

Continua após a publicidade

O país espera arrecadar US$ 5,6 milhões (R$ 32 milhões) no primeiro ano, o que representa 66 passaportes. Depois, a meta é chegar a 500 anuais, o que dá US$ 42 milhões (R$ 242 milhões). A ideia é que as cidadanias vendidas representem 19% da arrecadação total do governo, responsável por 95% dos empregos numa ilha com taxa de desemprego de 23%.

A venda dos passaportes pode ser uma estratégia estranha, mas enquanto os programas globais de auxílio econômico contra a crise climática continuam se mostrando insuficientes, esforços do tipo parecem se mostrar necessários.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
mudanças climáticas
oceania
Oceanos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).